Nirvana, Nevermind Albüm Kapağındaki Bebek Tarafından Dava Edildi

Kapak, Elden'i bir yüzme havuzunda, önünde bir misina üzerinde sallanan bir dolarlık banknotu yakalayan dört aylık bir çocuk olarak gösteriyor. Şimdi 30 yaşında olan Elden, ailesinin albümde kendi görüntüsünün kullanılmasına izin veren bir izin belgesini asla imzalamadığını söylüyor. Ayrıca çıplak görüntünün çocuk pornografisi oluşturduğunu iddia ediyor.

Kaliforniya'da dosyalanan yasal belgeler, "Görüntüler Spencer'ın mahrem vücut kısmını ortaya çıkardı ve Spencer'ın cinsel organlarını bebekliğinden günümüze kadar şehvetli bir şekilde sergiledi" iddiasında bulundu. Bebeklerin cinsel içerikli olmayan fotoğrafları genellikle ABD yasalarına göre çocuk pornografisi olarak kabul edilmez.

Bununla birlikte, Elden'in avukatı Robert Y. Lewis, (fotoğraf çekildikten sonra üst üste binen) dolarlık banknotun dahil edilmesinin, reşit olmayanı "seks işçisi" gibi gösterdiğini savunuyor. Davada ayrıca Nirvana'nın Elden'ın cinsel organını bir çıkartmayla kapatmaya söz verdiği iddia edildi, ancak anlaşma onaylanmadı.

Elden, "gerçek kimliğinin ve yasal adının, küçükken yaşadığı ve bebekliğinden günümüze kadar dünya çapında dağıtılan ve satılan ticari cinsel sömürüye sonsuza kadar bağlı olduğunu" iddia ediyor.

"Aşırı ve kalıcı duygusal sıkıntı", "normal gelişimine ve eğitim gelişimine müdahale" ve "tıbbi ve psikolojik tedavi" de dahil olmak üzere sanat eserinin bir sonucu olarak "yaşam boyu zarar gördüğünü ve çekmeye devam edeceğini" iddia ediyor.

Aralarında hayatta kalan grup üyeleri Dave Grohl ve Krist Novoselic'in de bulunduğu 15 sanığın her birinden en az 150.000$ (109.000 £) tazminat talep ediyor; Kurt Cobain'in malikanesinin yöneticileri; Cobain'in eski eşi Courtney Love; ve fotoğrafçı Kirk Weddle. Nirvana ve plak şirketlerinin temsilcileri henüz iddialara yanıt vermedi.

Elden, Nevermind'in 10., 20. ve 25. yıldönümlerini kutlamak için bir genç ve bir yetişkin olarak - her zaman mayo giyerek - albüm kapağını birkaç kez yeniden yarattı. Ancak, bazen fotoğraf çekimi hakkında kararsızlığını dile getirdi. 2016'da Time Magazine'e, büyüdükçe kötü şöhreti hakkında "biraz üzüldüğünü" söyledi. "Bu büyük projenin bir parçası olarak daha yeni uyandım" dedi. "Oldukça zor - boş yere ünlü olduğunuzu hissediyorsunuz.

"İçinde ne kadar para olduğunu duyunca üzülmemek elde değil," diye devam etti. "[Ne zaman] bir beyzbol maçına gittiğimde ve şunu düşündüğümde: 'Dostum, bu beyzbol maçındaki herkes muhtemelen benim küçük bebek penisimi gördü,' İnsan haklarımın bir kısmı iptal edilmiş gibi hissediyorum."

Diğer röportajlarda, görüntü konusunda daha iyimserdi. Altı yıl önce Guardian'a “Bu her zaman olumlu bir şey oldu ve benim için kapıları açtı” dedi. "Şimdi 23 yaşındayım ve bir sanatçıyım ve bu hikaye bana Shepard Fairey ile beş yıl boyunca çalışma fırsatı verdi, bu harika bir deneyimdi. O büyük bir müzik uzmanı: Nirvana bebeği olduğumu duyduğunda, diye düşündü. bu gerçekten harikaydı."

2008'de Spencer'ın babası Rick, fotoğraf çekimini ABD radyo ağı NPR'ye anlattı ve kendisine bir aile dostu olan Weddle tarafından katılması için 200 dolar teklif edildiğini söyledi. "Havuzda büyük bir parti verdik ve kimsenin neler olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu!"

Aile, üç ay sonra Nevermind albüm kapağının Los Angeles'taki Tower Records'un duvarında havaya uçtuğunu görene kadar fotoğraf çekimini çabucak unuttu. Bundan iki ay sonra, NPR'nin makalesi, "Geffen Records, 1 yaşındaki Spencer Elden'a bir platin albüm ve bir oyuncak ayı gönderdi" dedi. Smells Like Teen Spirit, Come As You Are ve Lithium gibi hit parçaları içeren albüm, dünya çapında 30 milyon kopya satmayı sürdürdü.

2019'da Guardian'a konuşan Weddle, Elden ile hala temas halinde olduğunu ve "fotoğraf hakkında çelişkili" olduğunu kabul etti. Fotoğrafçı, "Herkesin bundan para kazandığını ve kendisinin yapmadığını düşünüyor" dedi. "Bence bir şeyi hak ediyor. Ama parayı her zaman plak şirketleri kazanıyor."