Nike Merkez Ofis Çalışanlarına Bir Hafta Ara Veriyor

Bugünden Cumaya kadar ABD firması, çalışanlarına zorlu bir yılın ardından dinlenmek için "gücünü kapatacak". Firmanın içgörü başkanı Matt Marrazzo, personele bir mesajda "Gevşemek, stres atmak ve sevdiklerinizle zaman geçirmek için zaman ayırın" dedi. Flört uygulaması Bumble ve Linkedin'in benzer hareketlerini takip ediyor. Giderek artan sayıda çalışan, pandemi devam ederken ve birçoğu evden çalışmaya devam ederken kendilerini tükenmiş hissettiklerini bildirdi. Apple, Uber ve banka Wells Fargo gibi büyük ABD firmaları da ABD genelinde enfeksiyonların artması nedeniyle personelin ofise dönme planlarını erteledi.

Geçen hafta Linkedin'de duyuruyu yapan Marrazzo, Nike çalışanlarına "Çalışmayın" dedi ve geçen yılın "zor" olduğunu ve "travmatik bir olay yaşadıklarını" da sözlerine ekledi. "Diğerlerinden farklı olarak bir (veya iki) yıl içinde, dinlenmek ve iyileşmek için zaman ayırmak, iyi performans göstermenin ve aklı başında kalmanın anahtarıdır. "Takım için sadece bir 'hafta tatili' değil, zihinsel sağlığa öncelik verebileceğimizin ve yine de işimizi yapabileceğimizin bir onayı." Raporlara göre, bu aynı zamanda Nike'ın satışlarının artması ve hisselerinin %20 artmasıyla başarılı bir yıl geçirdiği gerçeğini de yansıtıyor.

Kadınların ilk adımı atmaktan sorumlu olduğu flört uygulaması Bumble, Haziran ayında dünya çapındaki 700 personeline kapatmalarını ve kendilerine odaklanmalarını söyledi. Üst düzey bir yönetici Twitter'da, kurucu Whitney Wolfe Herd'in "toplu tükenmişliğimizi doğru bir şekilde sezerek" hareketi yaptığını açıkladı. LinkedIn ayrıca Nisan ayında çalışanlarına bir hafta izin verirken, Citi Group Mart ayında pandemi yorgunluğuyla mücadele etmek için "zoomsuz Cuma günleri" olacağını söyledi.

Diğer sektörlerdeki işçiler, uzun saatler çalışmaktan ve bunun sağlıkları üzerindeki etkisinden şikayet ettiler. Bu yılın başlarında, Goldman Sachs'taki bir grup genç bankacı, koşullar düzelmediği takdirde istifa etmek zorunda kalacakları konusunda uyardı. Haftada ortalama 95 saat çalıştıklarını ve gece beş saat uyuduklarını söylediler. Yatırım bankasının bir sözcüsü o zaman şunları söyledi: "Covid'e bir yıl kala, insanlar anlaşılır bir şekilde oldukça gergin ve bu yüzden onların endişelerini dinliyor ve onları ele almak için birden fazla adım atıyoruz."

Covid'den önce, en yüksek profilli fazla çalışma örneklerinden biri, o zamanlar Lloyds Banking Group'un nispeten yeni CEO'su Antonio Horta-Osorio'nun izin almak zorunda kalmasıyla ortaya çıktı. Bay Horta-Osorio, Ocak 2011'de bankaya katıldıktan sonra, uzun süreli uykusuzluğun yorgunluğa yol açmasının ardından Kasım ayından sekiz hafta izin aldı.