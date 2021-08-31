Son Derece Kirletici Kurşunlu Benzin Artık Dünyadan Silindi

Zehirli yakıt, neredeyse bir asırdır havayı, toprağı ve suyu kirletiyor. Kalp hastalığına, kansere ve felce neden olabilir ve çocuklarda beyin gelişimi ile ilgili problemlerle bağlantılıdır. Yüksek gelirli ülkelerin çoğu, 1980'lerde yakıtı yasaklamıştı, ancak Cezayir'de -hala kurşunlu benzin kullanan son ülke- sadece Temmuz ayında tükendi. BM Genel Sekreteri António Guterres, kurşunlu benzinin ortadan kaldırılmasını "uluslararası bir başarı öyküsü" olarak nitelendirdi.

"Kurşunlu benzin kullanımına son vermek, her yıl kalp hastalığı, felç ve kanserden kaynaklanan bir milyondan fazla erken ölümü önleyecek ve kurşuna maruz kalmaktan IQ'ları zarar görmüş çocukları koruyacak" dedi. 1920'lerin başında motor performansını artırmak için benzine kurşun eklenmeye başlandı.

Alarm, 1924 gibi erken bir tarihte, ABD petrol devi Standard Oil tarafından işletilen bir rafineride beş işçinin öldüğü ve düzinelerce işçinin konvülsiyon geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldığı ilan edildiğinde yükseltildi. Ancak buna rağmen, 1970'lere kadar küresel olarak tüm petrollere kurşun eklenmeye devam etti.

Daha sonra zengin ülkeler kullanımını aşamalı olarak bırakmaya başladı - ancak otuz yıl sonra, 2000'lerin başında, kurşunlu benzin kullanan 86 ülke hala vardı. Kuzey Kore, Myanmar ve Afganistan, 2016 yılına kadar kurşunlu petrol satışını durdurdu ve geride Irak, Yemen ve Cezayir de dahil olmak üzere yalnızca bir avuç ülke kaldı ve son on yılın ikinci yarısında zehirli yakıt sağlamaya devam etti.

BM'nin çevre kuruluşu Unep, 2002'den beri kurşunlu benzin kullanımını sona erdirmek için hükümetler, özel şirketler ve sivil gruplarla birlikte çalıştı. Unep'in yönetici direktörü Inger Andersen, "Kurşunlu yakıt, insanlığın toplumlarımızın her düzeyinde yaptığı hataları kısaca göstermektedir." Dedi. Ancak yakıtı ortadan kaldırmanın "insanlığın yaptığımız hatalardan ders alıp düzeltebileceğini" gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Çevreci kampanya kuruluşu Greenpeace, "toksik bir çağın sonu" dediği şeyi selamladı. Greenpeace Afrika iklim kampanyacısı Thandile Chinyavanhu, "Bu, 20. yüzyılın en tehlikeli kirletici yakıtlarından birini aşamalı olarak kaldırabilirsek, tüm fosil yakıtları kesinlikle ortadan kaldırabileceğimizi açıkça gösteriyor." Dedi.