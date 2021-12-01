Etiyopya Hükümeti, Tigray Güçlerinden Bir Dizi Kasabayı Geri Aldığını Söyledi

Etiyopya hükümeti, güçlerinin geçen hafta kuzey Tigray bölgesinden savaşçılar tarafından talep edilen başkent Addis Ababa'ya yaklaşık 220 km (135 mil) uzaklıkta bulunan Shewa Robit kasabasını geri aldığını söyledi.

Hükümet sözcüsü Legesse Tulu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Shewa Robit'in Etiyopya ordusu ve Tigrayan savaşçılarının ilerlemekle tehdit ettikten sonra bir karşı saldırıya liderlik etmek için savaş alanına gideceğini açıklayan Başbakan Abiy Ahmed'e sadık bölgesel güçler tarafından geri alınan birkaç küçük kasaba arasında olduğunu söyledi.

Legesse, devlet medyasına yaptığı açıklamada, "Shewa cephesinde Mezezo, Molale, Shewa Robit, Rasa ve çevresi terörist TPLF'den kurtarıldı" dedi.

Tigrayan kuvvetleri, Addis Ababa'ya giden önemli bir otoyol üzerinde bulunan stratejik Dessie ve Kombolcha kasabalarını ele geçirdiğini iddia ettiğinde, yaklaşık bir ay önce acımasız çatışma keskin bir dönüş yaptı.

Legesse, Ağustos ayında Tigrayan güçlerinin eline geçen UNESCO Dünya Mirası listesindeki Dessie ve Lalibela'yı hükümetin "kısa bir süre içinde" geri alacağını söyledi.

Tigrayan güçlerinden hemen bir açıklama yapılmadı.

Son günlerde devlet medyası, eski bir askeri yarbay ve 2019 Nobel Barış Ödülü sahibi üniformalı Abiy'in kuzeydoğu Afar bölgesi gibi görünen bir yerde görüntülerini yayınladı.

Pazar günü, devlet medyası ordunun ovadaki Afar kasabası Chifra'yı kontrol ettiğini söyledi ve Abiy Salı günü bu tür kazanımların Dessie'nin yattığı Amhara bölgesinde tekrarlanacağını söyledi.

Kuzey Etiyopya'nın çoğu iletişim kesintisi altında ve gazetecilere erişim büyük ölçüde kısıtlanmış durumda ve bu da savaş alanındaki iddiaların doğrulanmasını zorlaştırıyor. Ancak Al Jazeera, bunu yapan ilk uluslararası haber kuruluşu olan Chifra'ya özel erişim elde edebildi.

Al Jazeera Arabic muhabiri Muhammed Taha Tewekel, Pazar günü kasabadan "Şahit olduğumuz sahneler dehşet verici" dedi.

“Sokaklarda her yerde cesetler… savaşın vahşetinin kanıtı. Bu çatışmada insanlık eksikliğinin açık işaretleri var. Kasabanın ticarethaneleri tamamen yıkıldı, camiler bile bağışlanmadı. Tüm sakinler canlarını kurtarmak için kaçtılar” dedi.

Tigrayan güçlerinin Addis Ababa'ya yürüyeceği korkusu, ABD, Fransa, İngiltere ve diğer ülkeleri, uluslararası arabuluculuk girişimlerinin şimdiye kadar hiçbir sonuç vermemesi üzerine vatandaşlarını Etiyopya'yı mümkün olan en kısa sürede terk etmeye çağırmaya sevk etti.

Abiy hükümeti, rakiplerinin kazançlarının abartıldığını ve sermayenin güvende olduğunu söylüyor.