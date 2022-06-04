Aile Bakanlığının Her Aileye Verdiği 1100 TL den Yararlanabilirsiniz! E Devletten Paranıza Bakabilirsiniz

Aile Bakanlığı her hane için sosyal yardım ödeneği olan bu ₺1100 TL’yi sunuyor. E-devlet üzerinden gerekli başvuru yapıldıktan sonra kişi IBAN numarasını ilettiği takdirde PTT üzerinden yardım ödeneği parasını alabilir.

Her Aile İçin 1100 TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere sosyal yardım ödeneği mevcut. 1100 TL olarak belirlenen bu ödenek e-devlet üzerinden başvuru sonrasında olumlu sonuçlanarak kişinin alması sağlanır. Bu yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal yardım sorgulama kısmından talepte bulunabilir. Bu butondan hem sorgulama yapmak hem de yardım ödeneği için başvuru yapmak mümkündür.

Bakanlık tarafından ₺1100 TL sosyal ödeneğin verilmesi insanların geçim sıkıntısı konusunda destek olmanın sağlanmasıdır. Böylelikle insanlara bu hane başına verilen ücretle beraber destek olunmuş olunuyor. E-devlet üzerinden kolaylıkla başvuru yaptıktan sonra olumlu yanıt alınarak PTT üzerinden bu yardım ödeneği alınır. Bakanlık her hane başı için 1100 TL olarak belirlediği bu ödeneği vatandaşlara sağlıyor.

Başvuru Detayları

Öncesinde bakan Derya yanık tarafından hane başı 1000 TL yardım ödeneği bulunacağına dair açıklama yapılmıştı. Fakat bu ödenek 1100 TL olarak artırıldı. Bu konuda başvuruları ise e-devlet üzerinden kolaylıkla yapmak mümkündür. E-devlete girilerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden sosyal yardım bilgileri sorgulama butonuna tıkladıktan sonra buradan hem başvuru yapıp hem de sonuçları görmek de mümkün olur. Yardım ödeneği başvurusu e-devlet üzerinden kolaylıkla yapıldıktan sonra bu ödenek PTT üzerinden IBAN numarası ile alınır. Başvuru yapıldıktan sonra aynı zamanda e-devlet üzerinden yine başvurunun sonucunu takipte etmek mümkündür.

E-devlet üzerinden kolaylıkla başvuru yapılabildiği için herhangi bir PTT şubesine gitmeye gerek kalmaz. Fakat başvuru onaylandıktan sonra bu para çekim için PTT üzerinden IBAN numarası ile birlikte sosyal ödenek alınır.

Başvuru Günleri

Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı tarafından belirtilen sosyal ödenek TC kimlik numarasının son hanelerine göre başvuru günleri değişiyor. Kişiler TC kimlik numaralarının son hanelerine bağlı olarak bugünlerde yardım ödeneği başvurusunda e-devlet üzerinden bulunabiliyor.

TC kimlik numarası 0 olan kişiler pazartesi günleri bu ödeneği başvuruda bulunabilir. TC kimlik numarası 2 olan kişiler sosyal yardım ödeneğine Salı günleri başvuruda bulunabilir. TC kimlik numarasının sonu 4 olan kişiler Çarşamba günü bu ödeneği başvuruda bulunabilir. TC kimlik numarasının sonu 6 olanlar Perşembe günü 8 olanlar ise cuma günü başvuruda bulunabiliyor.

Sosyal yardım ödeneği alarak pek çok kişi 1100 TL ödemesini alıp daha rahat olabilir. Bu konuda bakanlığın yaptığı sosyal yardım sayesinde hemen her hane bu avantajdan faydalanabilir. E Devlet üzerine yapılan başvurunun onaylanması üzerine PTT şubelerinden vatandaş IBAN numarası ile birlikte bu ödeneği kolaylıkla alır.

Sosyal yardım ödeneği öncesinde 1000 TL olarak belirlenmişken şimdi 1100 TL'ye çıkarılarak da çok daha fazla yardım yapılması planlandı. Onu da yapılan açıklama doğrultusunda PTT üzerinden vatandaşlar kolaylıkla bu ödeneklerden faydalanabiliyor. Ayrıca bu şekilde yapılan ödemelerle birlikte, bakanlık tarafından yapılan açıklama her hane için bu ödenekten faydalanmayı mümkün kıldığını açıkladı. TC kimlik numarasına bağlı olarak doğru günlerde yapılan bu ödeneklerle birlikte hemen her hane kolaylıkla bu hizmetten faydalanıyor.