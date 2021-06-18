Neymar, Pele'nin Tüm Zamanların Gol Rekoruna Yaklaşıyor

Neymar, Perşembe günü Copa América'da Peru'yu 4-0 yendiği maçta Brezilya formasıyla 68. golünü kaydetti ve Ronaldo Luis Nazario de Lima'yı milli takımın Pelé'nin ardından en çok gol atan ikinci futbolcusu olarak geride bıraktı.

Paris Saint-Germain forveti, Pelé'nin tüm zamanların en çok gol atan 77 gol rekorunu kırmasına on gol kalmış durumda.

Neymar, "Brezilya takımının tarihinin bir parçası olmak benim için açıkçası büyük bir onur" dedi. "Tamamen dürüst olmak gerekirse, hayalim her zaman Brezilya için oynamak, bu formayı giymekti. Bu rakamlara ulaşacağımı hiç düşünmemiştim.

68 gole ulaşan Neymar, "Benim için çok duygusal çünkü son iki yılda birçok şey yaşadım, zor ve karmaşık şeyler. Bu rakamlar Brezilya için oynadığım mutluluğa kıyasla hiçbir şey" diye ekledi.

Açıklamalarına şöyle devam etti : "Birine rol model olmak, insanları mutlu etmek bana keyif veriyor. Burada yazdığım hikayeyi çok seviyorum, ailemin ve arkadaşlarımın gurur duymasını istiyorum. Umarım bu oyunu seven herkes gurur duyar çünkü bu rakamlar hiçbir şey ifade etmiyor, sadece Brezilya'yı temsil etmenin gururu."

Pele, bir Instagram gönderisinde Neymar'ın rekoruna yaklaşmasını desteklediğini gösteren bir paylaşımda bulundu.

"Bu çocuğu ne zaman görsem gülümsüyor. Gülmemek mümkün değil. Bu bulaşıcı. Ben de tüm Brezilyalılar gibi onu futbol oynarken gördüğümde mutlu oluyorum. Bugün benim gol rekoruma doğru bir adım daha attı" yazdı.

Pelé, "Onu ilk kez oynarken gördüğümden beri yaşadığım sevinçle, rekora ulaşması için destek veriyorum" dedi.

Ev sahibi takım, savunma oyuncusu Alex Sandro altı metreden filenin arkasını bulduğunda oyunun başlarında öne geçti. Neymar'ın golünün ardından orta saha oyuncusu Everton Augusto de Barros Ribeiro ve forvet Richarlison maçın sonlarında fırsatlar yakaladı ve Peru'ya karşı kesin bir zafer kazandı.

Brezilya, Ekvador'a karşı B Grubu fikstürlerini tamamlamadan önce Çarşamba günü Kolombiya ile karşılaşacak.

Peru, sırasıyla Ekvador ve Venezuela ile karşılaşmadan önce beş kişilik üçüncü grup maçında Pazartesi günü Kolombiya ile oynayacak.

Neymar, Pele'nin Brezilya gol rekorunu kırmak için güçlü bir konumda görünüyor ve 29 yaşındaki efsanevi eski forvet oyuncusunu geçmek için uluslararası düzeyde 10 gole ihtiyacı var.

107 maçta 68 gol atan PSG forveti, her iki maçta bir gol atmaktan daha iyi bir oranda gol atıyor ve uluslararası kariyerinde bolca zaman kala, Pele'ye daha da yakınlaşması er ya da geç olmalı.

Bununla birlikte, yaralanmalar dikkate alınmalı ve Neymar, kendi ülkesinde ve bunun ötesinde düzenlenen Copa America'da ülkesini yönetmeye devam etmek için formda kalmaya özen gösterecektir.