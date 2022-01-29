Neden Aşı Karşıtı Kanadalı Kamyoncular Ottawa'da Birleşiyor?

Aşı karşıtı Kanadalı kamyoncular ve destekçilerinden oluşan bir konvoy, ülkenin başkenti Ottawa'ya doğru yola çıkıyor.

Sözde "Özgürlük Konvoyu", Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kara sınırını geçmek için kamyoncuların koronavirüse karşı tamamen aşılanmasını gerektiren bir aşı zorunluluğuna yanıt olarak kuruldu.

Ancak geçtiğimiz hafta boyunca, gözlemciler ve uzmanlar, etkinliğin bazı organizatörlerinin yanı sıra en sesli destekçilerinden bazılarının Yahudi aleyhtarı, İslamofobik ve ırkçı görüşleri benimsediğine dikkat çekti ve yetkililer, Parlamento mitinginin yapılması konusunda uyardılar. Hill şiddete dönüşebilir.

Nefret gruplarını izleyen kar amacı gütmeyen Kanada Nefret Karşıtı Ağı'na göre, "Özgürlük Konvoyu" aşırı sağ için bir araçtan başka bir şey değil. “Kamyoncularla ilgili olduğunu söylüyorlar… ama organizatörlerine ve destekçilerine bakarsanız, İslamofobi, antisemitizm, ırkçılık ve şiddete teşvik olduğunu görürsünüz.”

İşte neler olduğuna bir bakış:

İlk olarak, kamyoncular için aşı zorunluluğu nedir?

15 Ocak'tan itibaren Kanada, kamyon sürücüleri de dahil olmak üzere daha önce aşılama gerekliliklerinden muaf olan temel hizmet sağlayıcıların ABD'den kara sınırını geçmek için tam olarak aşılanmış olmasını şart koşuyor. “Kanada'ya giren aşısız Kanadalı kamyon sürücülerinin giriş öncesi, varış ve 8. Gün testi ile karantina gerekliliklerini karşılaması gerekecek” dedi.

ABD, sınırın kendi tarafında da benzer bir zorunluluk getirdi; 22 Ocak itibariyle, ABD'ye hem zorunlu hem de zorunlu olmayan nedenlerle seyahat eden vatandaş olmayanların kara sınırı geçişlerinde aşı kanıtı göstermeleri gerekiyor.

Kaç Kanadalı kamyoncu aşısız?

Eyalet kamyonculuk birliklerinin bir federasyonu olan Kanada Kamyon Taşımacılığı Birliği (CTA), Kanadalı kamyoncuların "büyük çoğunluğunun" - yaklaşık yüzde 85'i - genel Kanada nüfusu arasındaki aşı oranlarına uygun olarak aşılandığını söyledi.

Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra, Kanadalı kamyoncuların yaklaşık yüzde 90'ının aşılandığını söyledi.

CTA, “kamu yollarında, otoyollarda ve köprülerde herhangi bir protestoyu desteklemediğini ve şiddetle onaylamadığını” söyleyerek konvoydan uzaklaştı.

Konvoya kaç kişi katılıyor?

Bu belirsiz. Ontario, Kingston'daki polis, Cuma günü yerel saatle 09:35 (14:35 GMT) itibariyle 17 tam çekici, 104 römorksuz traktör, 424 binek araç ve altı eğlence aracının 401 otoyolunda doğuya doğru yöneldiğini söyledi. . Diğerlerinin de doğu Kanada'dan Ottawa'ya geldiğine inanılıyor.

Organizatörler konvoyun ne hakkında olduğunu söylüyor?

Konvoy, “Özgürlük Konvoyu 2022” başlığı altında düzenleniyor.

Grup tarafından paylaşılan bir açıklamada, "15 Ocak'ta Alberta kamyoncularından oluşan küçük bir ekip, aile üyeleri ve arkadaşları, Kanada Hükümeti'nin Covid-19 aşı pasaportları ve aşı zorunluluklarını uygulama konusunda bir çizgiyi aştığı kararına vardı" dedi.

Bugüne kadar yaklaşık 5,5 milyon dolar (7 milyon dolardan fazla Kanada) toplayan konvoyu destekleyen bir GoFundMe sayfasında, “Mücadelemizi Federal Hükümetimizin kapılarına kadar götürüyoruz ve halkına karşı tüm yetkileri durdurmalarını talep ediyoruz” diyor.

CBC News Cuma günü yaptığı açıklamada, bu bağışların en az üçte birinin anonim bağışçılardan geldiğini veya sahte isimlere atfedildiğini bildirdi.