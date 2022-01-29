Joni Mitchell, Neil Young'a Katıldı; Müziklerini Spotify’dan Kaldırıyor

Joni Mitchell, koronavirüs hakkında yanlış bilgi yayan bir figürün yer aldığı bir podcast'i yayınladığı için akış hizmetine karşı bir protesto başlatan Neil Young ile dayanışma içinde tüm müziğini Spotify'dan kaldırmaya çalıştığını söyledi.

Young'dan hoşlanan, başarısının çoğunu 1970'lerde elde eden California merkezli bir söz yazarı olan Mitchell, Young'ın çabalarına katılan ilk önde gelen müzisyen.

Mitchell Cuma günü web sitesinde yayınlanan bir mesajda, "Sorumsuz insanlar insanların hayatlarına mal olan yalanlar yayıyorlar" dedi. "Bu konuda Neil Young ve küresel bilim ve tıp topluluklarıyla dayanışma içindeyim."

Young'ın bu haftaki eyleminin ardından Spotify, yanıltıcı içeriği platformundan kaldırmak için politikaları olduğunu ve pandeminin başlangıcından bu yana COVID-19 ile ilgili 20.000'den fazla podcast bölümünü kaldırdığını söyledi.

Joe Rogan tartışması

Ancak servis, podcast'i The Joe Rogan Experience tartışmanın merkezinde yer alan komedyen Joe Rogan hakkında hiçbir şey söylemedi.

Geçen ay Rogan, COVID yanlış bilgilerini yaydığı için Twitter'dan yasaklanan bulaşıcı hastalık uzmanı Dr Robert Malone podcast'inde röportaj yaptı.

Rogan, kendisine 100 milyon dolardan fazla kazanabilecek bir sözleşme ile akış hizmetinin en büyük yıldızlarından biridir.

Young, eyleminin ardından diğer sanatçıları kendisini desteklemeye çağırdı. 78 yaşındaki Mitchell şu anki hit yapımcısı olmasa da, Kanadalı Spotify sayfası, müziğini ayda 3,7 milyon dinleyiciye sahip olduğunu söyledi. Şarkıları Big Yellow Taxi ve A Case of You, hizmette 100 milyondan fazla kez yayınlandı.

Young, Cuma günü web sitesinde yaptığı bir mesajda, “Spotify'dan ayrıldığımda kendimi daha iyi hissettim.

"Müziğimin zararlı bilgileri yayan bir platformu desteklememesini seçebildiğim gibi, özel şirketler de nelerden yararlanacaklarını seçme hakkına sahiptir" diye yazdı. "Başkalarına yardım etmek için her gün hayatlarını riske atan sağlık çalışanları ile dayanışma içinde olmaktan mutlu ve gururluyum."

Spotify'dan hemen yanıt gelmedi.