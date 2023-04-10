Ne 5000 ne 10000 TL tamı tamına 40.000 TL hesaba geçiyor! T.C kimlik sonu 2, 4, 6, 8 olanlar dikkat!

T.C kimlik sonu 2, 4, 6, 8 olanlar dikkat! Ne 5000 ne 10000 TL tamı tamına 40.000 TL hesaba geçiyor! Son dakika duyrulan haberle birlikte ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek ödemenin detayları paylaşıldı. TC kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 ile bitenlerin faydalanacağı ödemelerin düğmesine basıldı. TC kimlik numarasının sonu belirtilen rakamlarla biten vatandaşlar 40 bin TL ödemeye hak kazanabilecekler. Ödemelerin ise PTT kanalıyla gerçekleştirileceği açıklandı. Ihtiyacı olanlar için sunulan seçenekler arasında yer alan 40 bin TL için detaylar merak edilmeye başlandı. İşte PTT tarafından sunulan nakit kredinin detayları…

PTT’den Vatandaşları Sevindirecek Kredi Müjdesi

PTT ihtiyaç sahiplerine destek olacak kredi müjdesini geçtiğimiz günlerde duyurdu. İhtiyaç sahiplerinin maddi sıkıntılarına çözüm olacak kredinin detayları de açıklanmaya başlandı. Kampanya kapsamında kredi puanı düşük vatandaşlar veya kredi başvurusu reddedilen vatandaşlara öncelik verileceği açıklandı. Kredi notu düşük vatandaşlar kredi başvurularını PTT aracılığıyla iletebilecekler.

Kredinin faiz oranlarının da oldukça makul seviyelerde olacağı açıklandı. Geri ödemelerin ise dar gelirli vatandaşlar düşünülerek kolaylığa sahip olacağı aktarıldı. Son zamanlarda yaşanan ekonomik problemler nedeniyle emekliler de geçim sıkıntısı yaşamaktadır. Bu nedenle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların ihtiyaç kredilerine ihtiyaçları bulunmaktadır.

haber24.com