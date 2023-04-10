İkinci el arabalara talep arttı! Vatandaşlar oraya akın etti!

Araç bayilerinde aylardır sıfır araç yok, satın almak için sıraya girenler ortalama 3 ay beklemek zorunda kalıyor. Beklerken gelen zamlar da tüketiciye yansımış oluyor.

Neden İkinci El Araç

Çip kıtlığı nedeniyle sıfır araç üretiminin azalması da ikinci el araba talebinin artmasına katkıda bulunuyor. Çip kıtlığı, otomobil üreticilerinin üretimlerinde aksamalar yaşamasına neden oldu ve bu da yeni araç stoklarının azalmasına yol açtı. Bu durumda, tüketiciler yeni araçlar yerine ikinci el araçlara yönelmeye başladılar. Ayrıca, ikinci el araç piyasasının büyümesi, birçok insanın yeni araçlar yerine ikinci el araçları tercih etmesi nedeniyle sadece çip kıtlığından kaynaklanmıyor.

İkinci el araçlar, genellikle daha uygun fiyatlı olmaları ve araç kalitesindeki iyileşmeler nedeniyle daha uzun süre kullanılabilir hale gelmeleri nedeniyle tüketiciler arasında popülerlik kazanıyor. Ancak, çip kıtlığı nedeniyle yeni araç üretimi düşmesi, ikinci el araç talebinin artmasına katkıda bulunan faktörlerden biri.

Kişilere Yapılan Maaş Zamlarının Etkileri

İkinci el araba piyasasında ciddi bir artışın olduğunu söyleyebiliriz. Bunda yılbaşı ile birlikte gelen maaşlara yapılan zamların etkisi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Maaşlar artınca talep yükseldi. Hali hazırda olan sıfır araç sıkıntısına birde ikinci el araç bulunurluğu eklenmiş oldu.

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