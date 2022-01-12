Lübnan'dan Deniz Yoluyla Kaçan Göçmenler Yunanistan'ı Tacizle Suçluyor

Lübnan'ın sahil kasabası al-Mina'da kuyumcu olan Ahmed, uzun süreli elektrik kesintileri nedeniyle makinelerini artık çalıştıramadığında, bir çıkış yolu bulmanın zamanının geldiğini biliyordu.

Lübnanlı 25 yaşındaki Al Jazeera, “Tüm ekipmanımı sattım ve ayrılmaya karar verdim” dedi. Bazı arkadaşları kuzeydeki Trablus kentinden tehlikeli bir tekne yolculuğuna çıkarak İtalya'ya ulaşmışlardı. Onu da aynısını yapmaya ikna ettiler.

Nüfusun dörtte üçü yoksulluk içinde yaşarken, yakıt kıtlığı elektrik santrallerini kapanmaya zorlarken ve para biriminin değeri hızla düşerken, giderek artan sayıda Lübnanlı ve Suriyeli göçe başvuruyor.

Ahmed, 26 Ekim'de bir balıkçı teknesine binip denizden uzaklara giden 82 Lübnanlı ve Suriyeli arasında olduğunu söyledi. Ancak grup asla hedefine ulaşmadı.

Al Jazeera, göç etme şanslarını tehlikeye atmaktan korktukları için tam adları verilmeyen üç yolcuyla konuştu.

İnsan hakları örgütlerinin göçmenleri Avrupa'nın dışında tutmak için giderek yaygınlaşan bir araç olarak tanımladığı bir yasadışı geri itme ve keyfi gözaltı ağına yakalandıklarını anlatıyorlar.

Gezinin planlanmasında hiçbir kaçakçı yer almadı. Aileler eşyalarını sattılar ya da tekne ve erzak almak için borç para aldılar.

Ahmed, “Hepimiz aynı bölgeden arkadaş, akraba ve komşuyduk” dedi.

36 yaşındaki bir başka yolcu olan Amani, tüm hayatını genellikle Trablus limanının bir uzantısı olarak kabul edilen bağımsız bir belediye olan al-Mina'da geçirdi. Bir gün evini ve mücevherlerini satıp üç çocuğuna “onurlu bir yaşam” vermeye kalkışacağını hiç düşünmemişti.

El Cezire'ye “Oğlum hastalandığında ve ilaç bulamayınca ayrılma zamanının geldiğine karar verdim” dedi.

43 yaşındaki İdlib'li Suriyeli Bilal, neredeyse otuz yıldır Lübnan'da yaşıyor, bir kafe ve dondurma dükkanında çalışıyor ve Lübnanlı bir kadınla evlendi.

“Yeterli para kazanmak için günde 18 saate kadar çalıştım” dedi. Enflasyonla geçimini sağlayamayan ve zam alamayınca arabasını, karısının mücevherlerini, hatta kızının küpelerini bile satmaya ve ülkeyi temelli olarak terk etmeye karar verdi.

Grup 26 Ekim'de denize açıldı ancak bir fırtınanın motora zarar vermesi üzerine üç gün boyunca denizde sürüklendi.

Tekneyi tamir etmek için Yunanistan'ın Kastellorizo ​​adasına yanaşmaya karar verdiler. Amani, “Sahil güvenlikle temasa geçtik ve izin istedik” diye hatırlıyor. “Bize hoş karşılandığımızı söylediler ve hatta bize herhangi bir konuda yardım edip edemeyeceklerini sordular.”

Birkaç dakika sonra bir Yunan Sahil Güvenlik gemisi tekneye yanaştı. Tanık ifadelerine göre, memurlar yüzlerini gizlemek için siyah yün takıyordu. Amani, "Büyük balonlara benzeyen şeyleri düşürdüler ve teknemizi kendi teknelerine bağladılar" dedi. "Sonra, gemiye gelmemizi emrettiler."

Yunan subaylarla İngilizce konuşan bir yolcu uçağa binmeyi reddetti. Görgü tanıkları, dövüldüğünü ve gemiye zorla bindirildiğini söyledi.

Sahil güvenlik, yolcuların geri kalanını korkutmak için havaya ateş açtı. Bilal, "Sonra telefonlarımızı, paramızı, kıyafetlerimizi, çantalarımızı aldılar" dedi.

Soğuk ve sırılsıklam olan yolcular, memurlardan kadın ve çocukların içeride oturmasına izin vermelerini istedi. Amani, Al Jazeera'ya “Ancak klimayı soğuk bir sıcaklıkta patlattıkları çok küçük bir odaya götürüldük” dedi.

Adamlar, nereye götürüldüklerini öğrenmek istediklerinde şok coplarıyla dövüldüler. Yunanistan Denizcilik ve Insular Politikası Bakanlığı, eylemlerinin uluslararası yasal yükümlülüklere uygun olduğunu söyleyerek herhangi bir yanlış yapmadığını ve göçmenlere karşı güç kullanmayı reddettiğini söyledi.

Bakanlık, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, "Yunan makamlarının operasyon uygulamalarının asla bu tür eylemleri içermediğini vurgulamalıyız." Dedi.