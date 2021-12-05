Natanz Nükleer Tesisi Yakınında Patlama

İran'ın daha önce sabotaj saldırılarının hedefi olan Natanz'daki ana nükleer tesislerinin yakınında yüksek bir patlama duyuldu, ancak devlet medyası bunun kontrollü bir testin parçası olduğunu söyledi.

Cumartesi günü, zenginleştirme tesislerinin bulunduğu yerden 20km (12 mil) uzaktaki Badroud'da yerel saatle 20:15 (16:45 GMT) civarında gökyüzünde büyük bir patlama ve ışık parlaması bildirildi.

İlk raporlar, karadan havaya füze savunma sisteminin düşman bir nesneyi, büyük olasılıkla bir insansız hava aracını hedef aldığını öne sürdü.

İran güvenlik güçlerine yakın bir çıkış olan Nournews, bir hava savunma füzesinin ateşlendiğini ve gökyüzünde patladığını doğruladı, ancak bunun bir hızlı tepki testinin parçası olduğunu söyledi.

Devlet televizyonu daha sonra bu hesabı doğruladı ve testin yerel hava savunma makamlarının gözetimi altında düzenli olarak gerçekleştirilen tatbikatların bir parçası olduğunu söyledi. Test kapsamında bölgede herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi.

Olay, İsrail'in İran'ı defalarca askeri harekatla tehdit etmesi ve İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermeme sözü vermesi üzerine geldi.

İran, onlarca nükleer silaha sahip İsrail'in aksine, asla nükleer cephanelik peşinde koşmayacağını iddia etti. Ayrıca geçen yıldan bu yana Natanz tesisine yapılan iki saldırıyı ve bu yılın başlarındaki bir saldırıyı da İsrail'in Karaj kentindeki bir santrifüj atölyesine yönelik olarak "nükleer terörizm" ile suçladı.

Üst düzey İranlı askeri yetkililer, İsrail tehditlerine düzenli olarak İsrail'in yıkıcı bir yanıtla karşı karşıya kalacağı için saldırmaya cesaret edemediğini söyleyerek yanıt veriyor.

Üst düzey İsrailli yetkililer geçen hafta İran ve dünya güçlerinin 2015 nükleer anlaşmasına taraf olan ABD'nin 2018'de tek taraflı olarak terk ettiği anlaşmayı yeniden tesis etmek amacıyla Viyana'da yeniden toplanmasıyla İran'a yönelik tehditlerini yinelediler.

Cuma günü sona eren müzakerelerin yedinci turu umut verici değildi ve İran ile Batı arasındaki bölünmeyi daha da açığa çıkardı. Önümüzdeki hafta sekizinci tur bekleniyor.

İsrail anlaşmanın en sesli muhalifi oldu ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ı anlaşmadan döndüğünde hararetle alkışladı ve Tahran'a sert yaptırımlar uyguladı.

İran'ın nükleer programı, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından önemli ölçüde ilerledi ve ülke şu anda anlaşmada belirlenen yüzde 3,67'lik üst sınırın çok üzerinde, yüzde 60'a kadar uranyum zenginleştiriyor.

Viyana görüşmeleri sürerken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın nükleer çabalarını ilerletmek için bir adım daha attığını ve şimdi yeraltı Fordow tesisinde uranyumu yüzde 20 saflığa kadar zenginleştirdiğini duyurdu.