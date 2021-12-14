İngiltere, Britanyalılar Güçlendirici İğneler İçin Acele Ederken ilk Omicron Ölümünü Duyurdu

Yetkililer yeni koronavirüs suşunun “olağanüstü” bir hızla yayıldığı konusunda uyardığı için Birleşik Krallık'ta en az bir kişi Omicron varyantına yakalandıktan sonra öldü.

Ülkeyi başka bir cezalandırma dalgasının korkuları sararken, yüzlerce İngiliz, hükümetin tavsiyelerini dikkate alarak takviye atışları yapmak için aşı merkezlerinde kuyruklar oluşturdu.

Başbakan Boris Johnson Pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, "Ne yazık ki en az bir hastanın Omicron ile öldüğü doğrulandı" dedi.

"Bu yüzden bunun bir şekilde virüsün daha hafif bir versiyonu olduğu fikrini düşünüyorum - bence bu bir tarafa koymamız gereken bir şey - ve sadece popülasyonda hızlandığı katıksız hızın farkına varın."

İngiltere'de ilk Omicron vakaları 27 Kasım'da tespit edildiğinden, Johnson daha katı kısıtlamalar getirdi. Pazar günü, tam olarak aşılanmış olanları bile aşabilecek bir enfeksiyon "gelgit dalgası" konusunda uyarırken, sağlık hizmetinin bunalmasını önlemek için insanları üçüncü bir aşı olmaya çağırdı.

Cuma günü yayınlanan veriler, semptomatik enfeksiyona karşı aşı etkinliğinin Omicron'a karşı sadece iki dozla önemli ölçüde azaldığını, ancak üçüncü bir dozun korumayı yüzde 70'ten fazla artırdığını gösterdi.

Parlamento Salı günü, insanların evden çalışmasını, halka açık yerlerde maske takmasını ve bazı mekanlar için COVID-19 geçiş kartlarını kullanmasını emreden başka tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağını oylayacak.

'İki üç günde bir ikiye katlanıyor'

Sağlık Bakanı Sajid Javid Pazartesi günü Sky News'e verdiği demeçte, "Olağanüstü bir hızla yayılıyor, daha önce hiç görmediğimiz bir şey, enfeksiyonlarda her iki ila üç günde bir ikiye katlanıyor" dedi ve yeni türün enfeksiyonların yaklaşık yüzde 40'ını oluşturduğunu da sözlerine ekledi. başkent Londra'da. “Bir kez daha aşı ve virüs arasında bir yarıştayız” diye ekledi.

Pazartesi günü sterlin yüzde 0.4 düşerek 1.3225$'a düşerken, euro karşısında 85.29 pencede genel olarak sabit kaldı.

Bu arada Ulusal Sağlık Servisi, çevrimiçi aşı rezervasyon sisteminin bunaldığını ve insanların daha sonraki bir tarihte geri dönmelerini önerdiğini duyurdu.

Ulusal Sağlık Servisi Twitter'da "COVID aşı rezervasyon hizmeti şu anda son derece yüksek taleple karşı karşıya, bu nedenle bir kuyruk sistemi çalıştırıyor" dedi. "Bekleme yaşayan diğer herkes için bugün veya yarın tekrar denemenizi öneririz."

Evde test kitleri de hükümetin web sitesinde mevcut değildi.

Hükümet, tüm yetişkinlere Yeni Yıl'a kadar bir güçlendirici aşı, Noel tatili göz önüne alındığında iddialı bir hedef ve günde bir milyon insanı aşılamanın, mevcut 530.000'in neredeyse iki katı olduğu bir hedef sunmak istiyor.

Dünyanın en kötü gişelerinden biri olan Birleşik Krallık'ta COVID-19'dan 146.000'den fazla insan öldü.

Bu arada Johnson, partisinde Omicron'u engellemeye yönelik önlemler nedeniyle bir isyanla ve geçen yılki karantina sırasında Downing Street ofisinde iddia edilen taraflara yönelik bir haykırışla boğuşuyor.

Muhalefet ve halkın çoğu, Johnson ve yönetimi insanları evde kalmaya çağırdığında bildirilen partiler gerçekleştiği için öfkeli.

COVID-19 2019'un sonlarında Çin'de ilk kez tespit edildikten sonra Johnson, başlangıçta tecritlere direndiği için eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Ayrıca hastaları bakım evlerine transfer ederken yapılan hataları denetlemekle ve ölümcül bir ikinci dalgayı durdurmayı başaramayan maliyetli bir test ve izleme sistemi kurmakla da eleştirildi.

Johnson defalarca hatalar yapılırken, hükümetin nesiller boyu yaşanan en büyük halk sağlığı krizinde hızla kararlar aldığını ve hükümetinin aşıları hızla hayata geçirdiğini söyledi.