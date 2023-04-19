Nasıl Tarz Sahibi Olunur, Kendi Stilinizi Nasıl Oluşturursunuz?

Pek çok insanın düşündüğünün aksine şık görünmenin yolu trendleri taklit etmekten geçmemektedir. Bunun gerçekleşmesi için yapmanız gereken şey kişisel stilinize sadık bir şekilde davranmaktır. Ancak tarzınızın ne olduğunu bilmiyorsanız ise tarzınızı birkaç basit adımla keşfetmeniz de mümkündür. Günlük hayatta kullanılan kıyafetler ve stil pek çok şekilde kendini gösterebilir. Aksesuarlardan kıyafetlere ve kullanılan renklere kadar insanların kendilerini yansıtan stilleri onların kişilikleri hakkında da bilgi vermektedir. Kişisel tarzınızı bulmak için tüm dolabınızı feda ederek bütçenizi yerle bir etmenize gerek yoktur ve bu durum bir gecede yapabileceğiniz bir şey de değildir. Haberimizin devamında yazan birkaç adımı takip ederek siz de özgün tarzınızı kolay bir şekilde keşfedebilir ve buna göre hareket edebilirsiniz.

Öncelikle ilham perileri aramak doğru bir yol olmaktadır ve sosyal medyada tarzlarını beğendiğiniz kişileri takip etmeniz size yardımcı olacaktır. Sosyal medya araçlarında moda konusunda yayın yapan yerlerde gezinebilirsiniz ve beğendiğiniz parça ya da kombinleri not edebilirsiniz bu parçaları istek tahtası ya da bir arşiv haline getirerek daha sonra toplu bir bakış atmanız size fayda sağlayacaktır. En çok hangi parçaları seçtiğinize bakarak kafanızda bir şablon oluşturmanız da mümkündür.

Dolabınızı da incelemeniz gerekir ve halihazırda dolabınızda bulunan parçalardan severek giydiklerinizi belirlemeniz çok önemli olmaktadır. Dolabınızda yer alan ve sevdiğiniz bu parçalardan ortak tarafları vurmalı ve neyi sevdiğinizi bu şekilde anlamalısınız.

Daha önce çektiğiniz fotoğrafları daha bakarak daha sık giydiğiniz kıyafetleri fotoğraflayabilir ve en çok yatırım yapmanız gereken şeyleri bu şekilde anlayabilirsiniz. Bundan sonrası için de her gün spora kahve içmeye ya da işe giderken ne giydiklerini fotoğraflarını size sonraki zamanlar için fayda sağlayacaktır.

Bir kapsül gardırop oluşturmanızda bazı anlarda kurtarıcı bir rol üstlenecektir. Ceket, çanta pantolon ya da beyaz bir tişört gibi temel parçaları gardırobunuzu bulundurmanız ve bu parçaları çeşitli takılar ile kombinlemeniz size kendinizi iyi hissettirecektir.