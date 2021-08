Nasa'nın Uzaylı Yaşamın Belirtilerini Ortaya Çıkarabilir

2030'ların ortalarında başlayacak olan görevin ana hedefleri, kimyasal biyolojik imzaları araştırmak, metan döngüsünü araştırmak ve hem yüzeyinde hem de atmosferinde meydana gelen prebiyotik kimyayı incelemek olacak.

Titan, yüzeyinde önemli bir atmosfere ve sıvıya sahip tek aydır - Dünya'daki Dihidrojen monoksitin (su) aksine, metan yağar.

Bununla birlikte, Titan'ın bir yaşam biçimini sürdürebilmesi mümkündür ve bilim adamları, bir çözücü olarak sıvı hidrokarbonları kullanabilecek geçmiş ve şimdiki yaşam biçimlerini arayacaklar.

Dragonfly'ın bilim ekibi tarafından Temmuz ayında yayınlanan 'Science Goals and Objectives for the Dragonfly Titan Rotorcraft Relocatable Lander' kitabının yazarlarından Alex Hayes, “Titan bir kaşifin ütopyasını temsil ediyor” dedi. .

"Titan için sahip olduğumuz bilim soruları çok geniş çünkü henüz yüzeyde gerçekte neler olup bittiği hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Cassini görevinin Satürn yörüngesinden Titan keşfi sırasında yanıtladığımız her soru için 10 yeni soru kazandık.”

13 yıl boyunca Satürn'ün yörüngesinde dönen ve yedi yeni ay keşfeden Cassini - ve bu uydulardan biri olan Enceladus'un altındaki sulu okyanus - Dünya'nınkinden dört kat daha yoğun olan kalın metan atmosferi nedeniyle Titan'ın yüzeyindeki bilgileri tespit edemedi. .

Ancak gezegende kum tepeleri, göller ve dağlar gibi Dünya benzeri morfolojik yapılar mevcuttur; kompozisyonlarını ortaya çıkarmak için yeterli veri yoktu.

Hayes, "Cassini piyasaya sürüldüğü sırada Titan'ın yüzeyinin küresel bir metan ve etan okyanusu mu yoksa katı bir su buzu ve katı organik yüzey mi olduğunu bilmiyorduk" dedi.

Dragonfly, yeni bir yere taşınmadan önce deneyler ve gözlemler yürüten bir yerde tam bir Titan günü (16 Dünya günü) geçirecek ve ekip, uzay aracının eylemlerine mevcut konumdan toplanan verilere dayanarak karar verecek - on yıllar boyunca geliştirilen bir taktik. Mars'ın keşfi. Titan'ın yerçekimi, Dünya'nınkinin yaklaşık yedide biridir ve hafif rüzgarlı yoğun atmosferi, onu hava tabanlı bir gemi için ideal kılar.