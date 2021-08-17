Güney Fransa'da Yüzlerce İtfaiyeci Orman Yangınıyla Mücadele Ediyor

Pazartesi akşamı, sahil kasabası Saint-Tropez'e 24 mil uzaklıktaki yangının başlamasından bu yana toplam 6.000 kişi evlerinden ve bir düzine kamp alanından tahliye edildi.

Üst düzey bir yerel hükümet yetkilisi, alevler nedeniyle en az 22 kişinin dumandan etkilendiğini veya hafif şekilde yaralandığını söyledi.

Fransız Rivierası yakınlarındaki bir köy olan La Mole, en kötü etkilenen bölgelerden biri. Belediye başkanı Stephane Gady, can kaybı olmadığını doğruladı, ancak 100 mülkün yıkıldığını da sözlerine ekledi.

Yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarlar, itfaiyecilerin yangını kontrol altına almakta zorlandığı anlamına geliyor.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin Salı günü Toulon çevresini ziyaret edecek. Pazartesi günü, "İtfaiyecilerin gece boyunca kontrol altına almaya çalışacakları büyük orman yangınının durumunu izlemek için yarın Gonfaron'a gideceğim" diye tweet attı.

Yerel yönetim, yangınları havadan söndürmek için su uçaklarının kullanıldığını, 900'den fazla itfaiyeci ve 120 polisin de yangının yayılmasını durdurmak için bölgeye indiğini söyledi.

Bu arada yerel yetkililer, Twitter'dan Var bölgesindeki tüm orman alanlarının “çok şiddetli” yangın riski altında olduğunu duyurdu.

Ayrıca bölgede yaşayan veya kalanları, kaldıkları bölge veya yerlerdeki evlerine “kesinlikle” dönmemeleri konusunda uyardılar.

Güney Fransa, Akdeniz'de bu yaz, bir sıcak hava dalgasının bölgeyi etkisi altına alması ve 35C'ye varan sıcaklıklarla birlikte orman yangınlarıyla karşılaşan en son bölge.

İspanya, Yunanistan, Türkiye, Portekiz, Cezayir ve Fas'ta büyük yangınlar şimdiden ormanları ve evleri yok etti ve iklim bilimcileri bu tür yangınların küresel ısınma nedeniyle giderek daha yaygın hale geleceği konusunda uyarıyor.

Var bölge idaresine göre, Fransız yangını Salı öğleden sonra erken saatlerde 5.000 hektardan (12.000 dönüm) ormanı yakmıştı.

Vienco, tahliyelerin çoğunlukla Saint-Tropez çevresinde ve Le Mole ve Grimaud köylerinde gerçekleştiğini söyledi.

"Yangın çok büyük ve saatte dört kilometre hızla yayılıyor, çok zor bir savaş.

Saint-Tropez'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki bir köy olan "Gece boyunca yangının Garde-Freinet'e ulaşmasını engellemeyi başardık".

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin Salı günü geç saatlerde bölgelere seyahat edecek.

Var ili birkaç kamp alanının boşaltıldığını doğruladı ve acil servislerin bölgeye erişebilmesi için insanlardan Saint-Tropez Körfezi çevresindeki yolları tıkamaktan kaçınmalarını istedi. Tahliye edilenler bölgedeki belediye binalarına yerleştirildi.

Düzenli olarak yaz orman yangınları yaşayan sıcak ve kurak güneydoğu Fransa, bu yıl şimdiye kadar nispeten kurtulmuştu.

Akdeniz bölgesindeki orman yangınlarına ilişkin Prometheus veritabanına göre, Fransa'da etkilenen dört bölgede yakılan toplam alan 2021 için 2.336 hektar iken, 2020'nin tamamı için 7.698 hektardı.

Geçen yıl, Marsilya'nın batısındaki popüler bir turizm bölgesinde 1000 hektarlık bir yangın çıktı. Çoğu turist de dahil olmak üzere en az 2.700 kişi, bazıları deniz yoluyla tahliye edilmek zorunda kaldı.