Nakit Yardımı Başlangıcı Yapıldı, Denizbank Veriyor

45 ve 90 Gün Süresince Ödeme Yapılmayacak: Nakit Yardımı Başlangıcı Yapıldı, Denizbank Şubelerine Giderek Detaylı Bilgi Alınabilecek...

DenizBank her geçen gün yeni bir kredi paketi uygulamaya başladı.

Hazırlamış olduğu yeni kampanyada nakit krediye gereksinim duyan kişilerin hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi çekebilecekleri yepyeni bir paket olmuş oldu. Denizbank’tan nakit ihtiyacı olan kişiler ihtiyaç kredisi kullanmak için banka şubesi üzerinden işlemlerini en hızlı biçimde halledebilecektir.

Gereksiniminiz olması halinde siz de DenizBank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım işlemlerinizi en kısa sürede gerçekleştirerek ihtiyaç kredinizi en hızlı şekilde SMS göndererek onaylayabilirsiniz. SMS servisi her saatte sizin için açıktır.

Bankanın bizzat yaptığı bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler kredi çekmeleri durumunda 36 ay vadeye varana kadar 50.000 Türk Lirası kredi kullanabilecek. İlk taksit ödemesi ise dilerlerse 45 gün dilerlerse 90 gün ertelemeli bir biçimde alınabilecek; sonuç olarak üç ay ertelemeli bir şekilde ödemeye başlayabilirsiniz.

Eğer siz de Denizbank’ın sunduğu muhteşem kredi paketine dahil olmak istiyorsanız cebimde kredi kampanyasına katılmak için kredim yazarak boşluk ekleyin ardından Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı ekleyerek bahsi geçen mesajı 32 80 numarasına gönderin. En geç iki ila beş dakika içerisinde size dönüş yapılacaktır.

Olumlu dönüş de olumsuz dönüş de hızla yapılır. Bu yüzden zaman kaybı asla yaşanmaz. Her şey yolunda gider.