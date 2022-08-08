TC Kimlik Numaranızın Son Hanesi 0-4-6 ise Yarından Sonra 40 bin TL Ödeme Alabilirsiniz

Kimlik numaranızla 40.000 TL’ye kadar nakit kredi almak istiyorsanız yarından itibaren hesaplarınızı bir kontrol edin deriz. Gereksiniminiz olması halinde siz de banka şubelerini hiçbir şekilde ziyaret etmenize gerek kalmadan kredi başvurusu yapabilecek ve kredi notunuzun uygun olması halinde bankalardan anında ihtiyaç kredisi alabileceksiniz. Kimlik numaranızdan yapabileceğiniz sorgulamayla beraber kredi kullanabilmiş olacaksınız. 36 ay vadeli olarak işlem yapılacağını da unutmayınız.

Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası ve QNB Finansbank üzerinden yapılan bu kampanyada işlemlerini yapmak isteyen herkes 10 dakika içerisinde kredi başvurusunun sonucunu olumlu ya da olumsuz şekilde öğrenebilecektir, böylece zaman kaybı yaşanmayacaktır. Kredi kampanyasına siz de katılabilir, banka kredi puanınız 1400’ün üzerinde ise düşük faizli kredi kullanabilirsiniz.

Her şey tamam da nakit başvurusu nasıl yapılacak? Kredi başvurusunda bulunmak isterseniz Garanti Bankası’ndan işlem yapmak için bankanın resmi web sitesine giriş yapıp başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz. Garanti Bankası’ndan işlem yapacak olan herkese kredi kampanyalarına katılarak işlemleri gerçekleştirebileceğini söylemek mümkündür.

Garanti Bankası hesabı olan bireyler mobil uygulama üzerinden başvurusunu gerçekleştirebilmiş olacak. Finansbank üzerinden kredi başvurusu yapacak kişiler de kimlik numaralarını 50 30 numarasına mesaj olarak yollayarak başvuru yapabilir. Numaranız üzerinden 50 30 numarasına mesaj göndermeniz halinde kredi sonucu size en kısa süre içerisinde bildirilmiş olacaktır.

SMS yöntemiyle kredi başvuru yapabileceğiniz bir öteki banka ise Yapı Kredi Bankası’dır. SMS yöntemiyle Yapı Kredi Bankası’na kredi başvurusu yapmak için 44 11 numarasına Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bir boşluk daha bırakın ve aylık geliri de ekleyerek gönderin. Gönderdiğiniz mesajdan sonra en geç 10 dakika içerisinde size olumlu veya da olumsuz bir dönüş yapılacaktır. Şimdilik hoşça kalın.