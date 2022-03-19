Telegram, WhatsApp Rusya Tarafından Engellenmedi

WhatsApp ve Telegram gibi sohbet platformları, dünyanın en büyük sosyal ağlarından bazılarının aksine, uzmanların aniden sona erebileceği konusunda uyardığı zayıf bir toleransla Rusya tarafından engellenmekten kaçındı.

Moskova ile ABD merkezli Facebook ve Twitter arasında yıllardır süren gerginlik, Ukrayna'nın işgalinden sonra, platformların devlete bağlı medyayı hedef alan ve daha sonra kendilerini Rusya'da kısıtlanmış buldukları bir çatışmaya dönüştü.

Rus devlet medyasıyla bağlantılı kanalları küresel olarak yasaklayan YouTube, Rusya'nın medya düzenleyicisi Roskomnadzor'un sitenin sahibi Google'ı "Rus karşıtı" olmakla suçlamasının ardından Cuma günü de doğrudan engellenme tehdidiyle karşı karşıyaydı.

Bununla birlikte, mesajlaşma uygulamaları kısmen şimdiye kadar bir geçiş aldı, çünkü Meta'nın sahibi olduğu WhatsApp kitle iletişimi için daha az uygunken, Telegram'ın bilgileri büyük gruplara patlatma yeteneği hem bağımsız medya hem de Kremlin için yararlı hale getirdi.

Princeton Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olan Sergey Sanovich, yetkililerin 2020'de hizmeti engelleme çabalarını iptal ettiğini belirterek, "Rusya'nın Telegram'ı yasaklamasının olası olmadığını düşünüyorum, çünkü faaliyet gösterebilecekleri platformlarda çok kısalar." dedi.

Gevşek içerikli bir polislik politikasına sahip olmakla eleştirilen Telegram, Rus yetkililere uluslararası kınanmış savaşlarına dost anlatıları teşvik etmeleri için bir forum sunuyor.

Rusya, evde hizmeti engellemesine rağmen facebook gibi platformlarda hala hesaplar işletiyor, ancak bu hafta Silikon Vadisi devi Moskova'nın sayfalarından ölümcül saldırısı hakkında yanlış bilgi içeren gönderileri indirdi.

Rusya'nın go-to platformu

Telegram, Kremlin'in bağımsız medya üzerindeki son baskısından ve Facebook ve Instagram gibi uygulamaların kilitlenmesinden sonra büyümesinin hızlaşmasıyla savaşla ilgili haberler için önemli bir takas haline geldi.

Firma, Telegram'a son üç haftada günde ortalama 2,5 milyon yeni kullanıcının katıldığını ve önceki haftalara göre yaklaşık yüzde 25'lik bir sıçrama olduğunu söyledi.

Telegram tarafından sağlanan günlük rakamlara göre, uygulama yıl başından bu yana 150 milyondan fazla kez indirildi ve yarım milyar aktif kullanıcının resmi rakamı Ocak 2021'e kadar uzanıyor.

Telegram, 2014 yılında kendi ülkelerini terk eden Rus vatandaşları Pavel ve Nikolai Durov kardeşlerin görüntüsünden yararlandı.

Yetkililerin baskısıyla Nikolai, aktivistlerin kişisel verilerini hükümete teslim etmek yerine, oluşturduğu VK'daki hissesini sattı.

Madrid'deki IE Business School'da bilgi sistemleri konusunda uzmanlaşmış bir profesör olan Enrique Dans, "Telegram artık çok güzel bir intikam hikayesi ve hepimiz iyi bir intikam hikayesini seviyoruz." dedi.

"Bu, Telegram'ı dünyanın en sevdiği mesajlaşma uygulaması yapmak için yeterli olacak mı? Söylenecek çok şey var. Uygulamanın güvenlik, şifreleme ve iş modeli gibi alanlarda hala gösterecek çok şeyi var." diye ekledi.