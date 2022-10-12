İş Bankası ve 2 bankadan duyuru var! Acil kredi için toplantı bitti ve 50 bin ödenecek

İş bankası Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından başlatılan acil kredi kampanyası toplantısında, sonuç olarak 50000 TL'ye kadar ödemeler yapılacağı açıklandı. 3 banka üzerinden de işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerin bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmaları durumunda şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri alabileceği haberi verildi. Akbank Yapı Kredi Bankası ve İş bankası tarafından başlık başlatılan bu kredi kampanyalarında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde 3 ay ertelemeli olarak kredi kampanyalarına katılmaları durumunda 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi verileceği duyuruldu. Kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların başvuru şartlarına uygun olması durumunda şartlar dahilinde hemen aynı gün içinde hesaplarına yapılacak olan bu ödemeler ile birlikte kredilerini aynı gün içinde kullanarak tüm banka borçlarını kapatmak için bu bankalar, sizlere düşük faizli krediler vermektedir.

İŞ BANKASI

50000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunu İş Bankası üzerinden yapmak istiyorsanız, başvurusunu gerçekleştirecek olan vatandaşların 3 ay ertelemeli olarak alabilecekleri bu kredi kampanyalarına düşük faiz oranlarıyla birlikte katılabileceğini söyleyebiliriz. Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların, 18 yaşından büyük olması durumunda en yakın iş bankası Şubesi üzerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurduktan sonra kredi başvurularını gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. Banka hesabı olan vatandaşlar ise kredi kullanmak istiyorlarsa, şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulaması olan iş cep uygulaması üzerinden 7 24 kredi başvurusunda bulunabiliyor.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurunuzu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hemen işlem yapabilirsiniz. Sms ile 50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler, Yapı Kredi Bankası üzerinden bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini gün ay yıl olarak yazarak, 44 11 numarasına göndermesi durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise internet bankacılığını kullanabilir.

AKBANK

Akbank 50000 TL ihtiyaç kredisini düşük faiz oranlarıyla birlikte almak isteyen ve kendi bankasında hesabı olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulaması üzerinden 7 24 kredi vermektedir. Akbank üzerinden yapılacak olan başvurularda ayrıca banka şubeleri ve banka internet sitesi de sizlere düşük faiz oranları ile ön başvuru yapmanıza olanak sağlamaktadır.