ING Bank Yeni Başvuru Yapanlara 15.000 TL Ödeme Yapacağını Açıkladı

ING Bank üzerinden nakit için başvuru yapacak olan kişilere 15.000 TL kredi verilecek. Son dakika kampanyası ile birlikte 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi için kolay onay veriyor. 15.000 TL kredi kampanyasına katılmak isteyenler ING bank üzerinden kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanacaklardır. ING Bank resmi site üzerinden başvuru yapacak olan kişilere 1100 ve üzerinde kredi notu yüksek olan kişilere önem verilecek. 1100 ve üzerinde kredi notu olan kişiler ayrıca bu bankadan düşük faizli kredi kullanabileceklerdir.

Nakit kredi kullanacak olan kişilere 15.000 TL kredi için 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabileceksiniz. İlk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme imkanı da sunulmaktadır. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler belirlenen şartlara göre kredilerini hemen alabileceklerdir.

Kredi Başvurusu

TC vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olan kişiler bu bankadan bayram kredisi başvurusu yapabilirler. Başvuru için ilk yöntemlerden birisi resmi internet sayfasıdır. www.ing.com.tr adresine girdiğiniz zaman banka sizin için başvuru formu gösterecektir. Bu başvuru formunu eksiksiz doldurursanız hemen onay alabileceksiniz.

ING Bank 15.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda başvuru işlemleri bittikten sonra aynı sayfada sonucu görecek veya SMS ile size sonuç bildirilecektir. Onay almanız durumunda başvuru sırasında yazdığınız banka şubesinden sadece kimliğinizle kredinizi kullanacaksınız. Başvuru onayı aldığınızda hangi faiz oranı ile kredi kullanacağınız da sizlere söylenecektir.

ING Bank üzerinden emekli olan kişilerde emekli maaşlarının üzerinden nakit kredi kullanabileceklerdir. İhtiyaç kredisi almak istiyorsanız 36 ay vadeye kadar emekli kredisi için 50.000 TL kredi kullanabilirsiniz. emekli olan kişiler yüksek limitli kredi kullanacaksanız 50.000 TL üzerinde 24 ay vadeye kadar işlem yapılacaktır.