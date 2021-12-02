Nakit ihtiyaçlarını gidermek için hesabınıza 10.000 TL yatacak, TC kimlik numarası yeterli. Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için 10 bin TL'ye kadar ödeme yapan bankalar belirlendi. Son dakika haberi ile birlikte acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar 10.000 TL'ye kadar ödeme alabilecek. Özel bankaları ve kamu bankaları tarafından yapılan bu kampanya 10.000 TL verildiği zaman 36 ay vadeye kadar bu paranın geri ödenmesi istenecek. Pandemi döneminde ve pandemi dönemi sonrasında ha ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler belirtilen şartlara uygun olmaları ile birlikte 10.000 TL ödeme alabilecek. 10.000 TL ödeme almak istiyorsanız 36 ay vadeye kadar işlem yapabilir ve ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme ile sizler Kredi kullanabilirsiniz.

Birden fazla bankadan başlatmış olduğu bu kampanyaya katılmak isteyen kişilerin emekli olması çalışması veya devlet memuru olması durumunda bireysel olarak 10.000 TL ödemesi yapılacak. Bankaya başvuru yapmış olmanız durumunda t.c. kimlik numaranız ile birlikte sorgulama yapılacak ve yapılacak olan bu sorgulama sonrasında sizlere ne kadar kredi onayı verileceği duyulacak.

10.000 TL'ye kadar ödeme yapmak isteyen kişiler banka şubelerine gitmeleri durumunda kimlik ve gelir belgeleri ile işlem yaparken eğer banka şubelerine gidecek zamanı olmayan kişi iseniz bankadan internet bankacılığını kullanarak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kampanya başlatan qnb Finansbank t.c. kimlik numaranızı 5030 numarasını mesaj olarak gönderirsiniz sizlere 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldığınızı gösterecektir. 5030 numarasını atılan mesaj sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar en yakın qnb Finansbank şubesine giderek buradan Kredi başvurusunda bulunabilir.

Denizbank'ta kendi banka müşterilerine yapmış olduğu kampanyada sms ile veya mobil uygulama üzerinden hızlı bir şekilde Kredi sonucu veriyor. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirtilen şartlara uygun olması durumunda SMS atarak hemen 10.000 TL ve üzerinde onay alabilir.

Garanti bankası'nda yapmış olduğu kampanya duyurusu sonrasında 10 bin TL'ye kadar gelir belgesiz olarak onay vereceğini ve kişilerin acil ihtiyaçları için bu parayı kullanabileceğini duyurdu. Size en yakın Garanti Bankası şubesine gidebilir veya bankanın internet sitesine girerek buradan başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Düşük faiz oranları ile verilecek olan Garanti Bankası 10.000 TL ihtiyaç kredisi ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı ile sizlere sunulacak.