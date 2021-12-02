50.000 TL Faizsiz Nakit Kampanyası Bu Sabah Başladı, Bilmeyenler Var, Başvuru Ekranları Açıldı

İhtiyaç Kredisi Kullanmak İsteyenler, Faizsiz olarak Kredi İmkânı! Kredi Politikalarına Uygun İseniz Katılım Bankalarından Başvuru Yapabilirsiniz. Tutar 50.000 TL

50.000 TL ye yakın bir ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, kredi veren bankaların kredi politikalarına uygun olmanız durumunda faizsiz kredi için katılım bankalarına başvuru yapabilirsiniz. Katılım bankaları üzerinden yapılacak başvurular hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Diğer özel bankalar gibi katılım bankaları, belli şartları yerine getiren kişilere kredi imkânı sunuyor. Eğer sizlerde bu imkândan faydalanmak istiyorsanız kredi notunuzun 1200 ve üzeri olması ve gelir durumundan her hangi bir sıkıntının olmaması halinde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvurunu ardından kredi hemen alınabilir.

Hangi bankaların faizsiz kredi kullandırdığı hakkında detaylı bir şekilde bilgi edinmek isterseniz detayları haberimizde bulabilirsiniz… Edineceğiniz bilgiler ışığında bu bankalar hiçbir şekilde bankacılık işlemlerinde faiz oranı ile ilgili işlem yapmayacaktır.

Kuveyt Türk Katılım Bankası’na faizsiz kredi başvurusu

Katılım bankaları içerisinde en çok tercih edilen bankalardan biri olun Kuveyt Türk Katılım Bankası 50.000 TL tutarlı kredi imkânı için hızlı bir şekilde başvuru yapabilirsiniz. Onaylanacak olan kredi tutarı hemen hesabınıza aktarılacaktır.

Banka şubelerine uğrayarak kimlik ve gelir belgenizi beyan ettikten sonra kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvurunun ardından kredisi onaylanan müşterilerin hesabına aynı gün kredi tutarı aktarılır. Kredi kullanan kişiler sigortalı olarak çalışıyor ise kredi başvurusundan önce 6 aylık bir sigorta geçmişiniz olması gerekir. Emekli olan bireyler için emekli maaşını bankaya taşımaları başvuru için yeterli olacaktır.

Türkiye Finans Katılım Bankası’ndan faizsiz kredi başvurusu

Şayet Türkiye Finans Katılım Bankası üzerinden faizsiz kredi başvurusu yapmak istiyor iseniz, banka şubelerine müracaat yaparak veya bankanın internet sitesine girerek gerekli başvuruyu yapabilirsiniz. Başvuru yapıldığında 50.000 TL tutarlı 36 ay vadeli kredi imkânından faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda ödenecek ilk taksitte 3 ay ertelemeli fırsatı da mevcuttur. Banka gerçekleştirdiği tüm işlemlerinde faiz yerine kar payı uygulaması ile işlem yapar. Kar payı oranları ile kredi almak istiyorsanız faizsiz bir kredi olsun düşüncesi hâkim ise Türkiye Finans Katılım Bankası üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu bankaların haricinde Vakıf Katılım Bankası, Albaraka Türk gibi diğer katılım bankaları üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebilirisiniz.