Emekliye Müjde! Son Dakika Haberi Yayıldı! 2500 TL Üzerinde Ödemeler Hesaplarda Görünmeye Başladı. Emekli olan vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada emekli maaşınızı almış olduğunuz banka şubesi üzerinden hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirerek 2500 TL üzerinde nakit kredi kullanabileceksiniz. Acil ihtiyacı olan emekliler için başlatılan Bu kampanyada düşük limitli olarak Kredi kullanacak olan kişiler için yapılan kampanyayı devlet destekli olarak sizler de kullanabilirsiniz. Emekli maaşı almış olduğunuz Banka hesabı üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilir ve kredi kullanımı yapabilirsiniz.

2500 TL Ziraat Bankası üzerinden ödeme nasıl alınır?

Ziraat Bankası 2.500 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar için banka şartlarına uygun olması durumunda hemen onay vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası banka internet bankacılığını kullanarak hızlı bir şekilde nakite başvurusunda bulunabilirsiniz. 2500 TL ve üzerinde ödeme alacak olan vatandaşlar 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilir. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ayrıca size en yakın banka şubesine giderek sadece kimliğimizde birlikte başvuru yapabilirsiniz. Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden almıyorsanız emekli maaşınızı bu bankaya taşıdıktan sonra ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

Denizbank üzerinden emekliye 2.500 lira ödeme

Nakit ihtiyacı olan emekliler için başlatılan Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar hemen kredi onayı alabiliyor. Emekli olan kişiler ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa Deniz Bank şubelerine giderek veya DenizBank'ın internet sitesine girerek buradan başvuru gerçekleştirebilir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka sizlere 90 gün ertelemeli 36 ay vadeli 50 bin TL'ye kadar kredi onayı sunuyor. 50.000 TL'ye kadar kredi alacak olan kişiler Denizbank üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa kredim yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını da 3280 numarasına mesaj olarak göndererek bu bankadan sms ile vermiş olduğu kredi kampanyasına katılabilir ve ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.