Emeklilere Ödeme Yapılıyor Başvuru Yapılabilir. Emekli Olmak Yeterli, Para ihtiyacı Olanlara 4 500 TL Ödeme…

Emekli olanlara rahat nefes aldıran ödeme yapılıyor. Yüzleri güldüren müjde emeklilere geldi. Emekli vatandaşlara ödemeler bankalar aracılığı ile yapılacak. 4 500 TL nakit avans imkânı emeklilere sunuluyor.

Emekliye Müjdeli Haber Geldi!

4 500 TL tutarındaki nakit ödemeler başladı. Emekli olan vatandaşlara rahat nefes aldırmak için müjdeli haber geldi. Bankalar tarafından 4 500 TL nakit ödemeler başladı…

Emeklilerin Nakit Sıkıntısı Son Buluyor!

Emekli maaşı ile geçinen vatandaşların yüzlerini güldüren, nakit sıkıntısını gideren müjdeli haber geldi. Bankalar emekli vatandaşlara nakit avans imkânı sunuyor. Son dakika ile ön plana çıkan duyuruda emekli vatandaşların ödemelerden faydalanabilmeleri için başvuru yapmaları gerekir. Onay alan emekli vatandaşların hesaplarına artı para olarak nakit avans yatırılıyor. Diledikleri zaman nakit avans tutarını kullanabilme imkânına sahiptirler. İhtiyaç halinde kullanım sağlandıktan sonra 12 ay vade üzerinden ödemeler gerçekleşecek. Emekli vatandaşlara özel hazırlanan kampanyada kredi kartı veya kredili mevduat hesabı şeklinde başvuru alınıyor. İhtiyaç kredisi için başvuran emekliler nakit avans tutarı için başvuru yapabilir.

Kamu bankası olarak ön plana çıkan Ziraat Bankası, Halk Bank ve VakıfBank tarafından uygulamaya koyulan kampanyaya özel bankalarda dâhil olması ile geniş bir açıdan değerlendirme şansına sahip olmaktadır. Mevcut bankaların çoğu kendi limitleri dâhilinde olmak üzere nakit avans için onay vermektedir.

Ziraat Bankası’ndan 4500 TL Nakit Avans ve 200 BİN TL İhtiyaç Kredisi Desteği

Ülke sınırları içerisinde emekli olan vatandaşların en çok kullandığı bankalar arasında ilk sıraya yerleşen ve kamu bankası olan Ziraat Bankası, müşterilerine sürekli olarak farklı kredi kampanyaları düzenliyor. Emekli olan vatandaşlar maaşlarını Ziraat Bankası’ndan almaktadır. Nakit avans için maaş aldıkları bankaya başvuru yapabilirler. Başvurular internet bankacılığından yapılabildiği gibi mobil uygulama üzerinden da yapılabilir.

Yapılabilmektedir. Onay alınması halinde direkt şekilde hesaba tanımlandığını net şekilde görebilirsiniz. Aynı zamanda hesaba aktarılan nakit avans kullanılmaması durumunda herhangi bir faiz ya da ek ücret işlemesi söz konusu değildir.