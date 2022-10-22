Nakit ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler 10.000 lira hemen ödeme alabiliyor!

10.000 lira ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız bankaların başlattıkları kampanyalar haricinde sizler için hazırlanan Kredi kampanyalarını da tercih edebilirsiniz. Banka müşterisi olan ve özellikle bankaların kredi kartını kullanan kişiler düzenli olarak ödemeler yapıyorsa bankalar üzerinden istedikleri zaman 10.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanabiliyorlar. Qnb Finansbank yapmış olduğu bu duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda işlemlerini gerçekleştirerek şubelere gelmeden de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi vereceğini açıkladı.

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalara katılarak dilediğiniz zaman ihtiyaç kredinizi hesabınıza yatırabilir onaylanan bu kredileri de hemen aynı gün içinde kullanabilirsiniz.

Qnb Finansbank kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması ve banka kredi puanı 1.500 ve üzerinde olması durumunda ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmalarına olanak sağlıyor ve onaylanan kredileri de kendi kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanarak sizlere düşük faizli krediler kullandırmaya devam ediyor.

10.000 lira kredi kullanmanız durumunda 36 ay vadeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirebilecek dilerseniz ilk taksit ödemenizde 45 gün veya 90 gün erteleme yaparak da rahat bir nefes alarak ihtiyaç kredisini kullanabileceksiniz.

Başvuru yapmak istiyorsanız Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hemen oturduğunuz yerden ne kadar onay aldığınızı görebiliyorsunuz. Cep telefonunuz üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar t.c kimlik numaralarını 50-30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda başvurularını gerçekleştirebilecek ve onaylanan kredilerin ne kadar olduğu hakkında bilgileri de hemen aynı gün içinde öğrenebileceklerdir.

Qnb Finansbank resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak bankanın mobil uygulamasına girerek veya şubelere giderek de kimliğinizle birlikte kredi başvurusu yapmanız mümkün olmaktadır.