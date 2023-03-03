Naci Görür Kaç Yaşında, Evli Mi, Naci Görür Eşi Kimdir Adı Ne?

Elazığ'da 9 Eylül 1947 yılında dünyaya gelen Naci Görür, Türkiye'de artan depremler hakkında uyarılarda ve açıklamalarda bulunan deprem uzmanı ve profesördür. Aynı zamanda Bilim Akademisi Üyesi de olan Naci Görür, 2020 Ocak ayında yaşanan Elazığ depremi hakkında önceden yapmış olduğu tahminlerle de gündemde yer almıştır. 76 yaşında olan başarılı profesör jeoloji mühendisi olarak bilinse de deprem uzmanı ve profesör doktor unvanlarına da sahiptir.

Görür’ün Güllü Görür adında bir kız kardeşi ve Mustafa Görür adında da bir abisi vardır. Prof. Dr. Naci Görür’üm babası marangozdur ve ismi Ahmet Görür’dür. Babasını henüz 4 yaşındayken kaybeden Naci Görür'ün annesi ise Hatice Görür’dür. Eylül ayında hayata gözlerine açan Prof. Dr. Naci Görür’ün burcu ise başaktır.

Kahverengi göz rengine sahip olan Naci Görür, Ayten Akyıldız Görür ile evlidir. 26 yaşındayken eşi ile dünyaevine giren Naci Görür 1973 yılında nikah masasına oturmuştur.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini memleketi olan Elazığ'da tamamlayan Naci Görür, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’ne 1969 yılında girmiştir. Yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamlayan Görür, yüksek mühendis unvanını almıştır ve daha sonra Londra'ya gitmiştir. Yurt dışında sedimentoloji üzerine doktorasını da yapan Naci Görür 1989 senesinde profesörlüğe atılmıştır.

Naci Görür Hangi Partilidir?

Ünlü bilim insanının hangi partili olduğu da Prof. Dr. Naci Görür hakkında en çok merak edilen konu başlıklarından biri olmuştur. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen deprem sonrasında “Bize güvenlik vaat etmeyen hiçbir partiye oy vermemeliyiz” sözleri ile de gündemde yer almıştı. Naci Görür'ün hangi partili olduğu araştırılırken bu durum hakkında net bir bilgi ise bulunmamaktadır. Sıklıkla televizyon programlarına katılarak önemli açıklamalarda bulunan Görür, son haftalarda adından en çok söz ettiren akademisyenler arasında yer almıştır.