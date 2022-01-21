Myanmarlı Mülteciler Tayland Sınırında Çok Az Yardım Alıyor

47 yaşındaki Ayenwin Oo, Myanmar'dan bir grup insanı bir mülteci yerleşimine götüren kalın bir çim duvardan geçirdiğinde karanlıktı. Sadece telefonlarından gelen birkaç zayıf ışık önlerindeki toprak yolu aydınlatıyordu. Sınırın Tayland tarafındaki Mae Sot eyaletindeki dört küçük kamptan birine adım attığında sessizliğin yerini yüzlerce sesin gürültüsü aldı.

İçeri girdikten sonra, bir kamp ateşi ve birkaç küçük ışık, bölgeye dağılmış yaklaşık 1.000 mülteciyi ortaya çıkardı. Bir köşede, bir kadın, bir kulübenin zemininde oturmuş, diğer birçok çocuk gibi ishal gibi sağlık sorunlarından muzdarip olan bebeği için bir şırıngada ilacı ölçüyordu.

Ayenwin Oo, Al Jazeera'ya “Altı gündür bu kamptayız” dedi. O ve ailesi, Myanmar'ın Kayin eyaletindeki Myawaddy ilçesine bağlı Lay Kay Kaw bölgesinde şiddetten kaçan birçok yeni mülteci arasında.

“Ama kaçtığımızdan beri 30 günden fazla oldu. Tatmadaw gelince şehrimizden kaçmak zorunda kaldık” dedi. “Nehir boyunca pek çok kez hareket etmek zorunda kaldık. Yerleşiriz ve tehlikeli bir hal aldığında tekrar kaçmamız gerekir."

Al Jazeera ile konuşurken Ayenwin Oo, kamptaki derme çatma bir mutfağı işaret etti. Mültecilerin daha fazla yiyeceğe, temiz suya ve ilaca ihtiyacı olduğunu söyledi.

Mutfaktan birkaç adım ötede hastalar için küçük bir sağlık ocağı kurulmuştu. Küçücük bir kutu yığınından ilaç almak için zifiri karanlıkta bekleyen bir sıra kadın vardı.

Myanmar'da geçen yıl 1 Şubat'ta askeriyenin devralmasından bu yana, güvenlik güçleri protestoculara ve aktivistlere ve ayrıca darbeye karşı çıkan diğer sivillere silahlı direnişi ateşleyerek ölümcül bir baskı uyguladı.

Myanmar hakları gözlemcisi Siyasi Mahkumlara Yardım Derneği'ne göre, hükümet baskısı sırasında en az 1.488 kişi öldürüldü. Myanmar hükümeti, güvenlik güçlerinin yalnızca “teröristlerin” peşine düştüğünü söyleyerek şiddeti defalarca haklı çıkardı.

Son haftalarda, Myanmar ordusunun Kayin ve Kayah eyaletlerinde gerçekleştirdiği iddia edilen hava saldırıları ve toplu katliamlar, binlerce kişiyi Tayland'da nispeten güvenli bir yere kaçmaya zorladı.

Ancak sınırı geçmeyi başaranlar bile Myanmar ordusu karşısında kendilerini güvende hissetmediklerini söylüyor. Birçoğu, yetersiz gıda, su ve tıbbi yardım nedeniyle Tayland'daki kamplarda hayatta kalmak için mücadele ettiklerini söylüyor.

“Tay askerleri bazen buraya geliyorlar, ama esas olarak bize köye gitmemize izin verilmediğini söylemek için. Ama burası tehlikeli çünkü Burma ordusu nehrin diğer tarafında çok uzakta değil,” dedi Ayenwin Oo, eski Myanmar adını kullanarak.

Myanmar ordusunun kaçan sivilleri hedef aldığı ve yerleşim yerlerini bombaladığı biliniyor. Geçen hafta, Güneydoğu Kayah eyaletinde bir askeri savaşçının iki mülteci kampını bombalaması sonucu ikisi çocuk üç kişi hayatını kaybetmişti.

En kanlı saldırılardan biri Noel arifesinde Hpruso kasabasında meydana geldi ve 30'dan fazla sivil öldü ve tanınmayacak kadar yandı.