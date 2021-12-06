Myanmarlı Aung San Suu Kyi Hapis Cezasına Çarptırıldı

Ordu tarafından yönetilen Myanmar'daki bir mahkeme, devrik lider Aung San Suu Kyi'yi siyasi güdümlü olduğu gerekçesiyle geniş çapta reddedilen suçlamalardan mahkum ettikten sonra iki yıl hapis cezasına çarptırdı.

Devlet televizyonunun bildirdiğine göre, Pazartesi günü bir kararla mahkum olan Aung San Suu Kyi, açıklanmayan bir yerde gözaltında tutulmaya ayarlandı, cezası ülkenin askeri şefinin kısmi affından sonra dört yıldan düşürüldü.

Mahkeme, 1 Şubat'ta ordu tarafından devrilen Aung San Suu Kyi ve diğer sivil liderler aleyhindeki çok sayıda davada ilk kararını verdiği için, Başkan Win Myint de dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Win Myint'in cezası da daha sonra iki yıla indirildi.

MRTV'deki habere göre, cezalar "mevcut gözaltı yerlerinde" uygulanacak, görünüşe göre cezaevine gönderilmeyecekler. Aung San Suu Kyi'nin nerede tutulduğu belli değil ama o burayı hapishane olarak tanımlamadı.

Myanmar ordusunun sözcüsü Zaw Min Tun Pazartesi günü AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Aung San Suu Kyi'nin kışkırtma ve COVID-19 kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunduğunu söyledi.

Pazartesi günkü karar, ordunun sivil hükümetini görevden almasından bu yana 76 yaşındaki çocuğa karşı açtığı bir düzine davadan ilki. Naypyidaw'daki dava medyaya kapalıyken, ordu Aung San Suu Kyi'nin avukatlarının medya ve halkla iletişim kurmasını yasakladı.

'Çirkin eylem'

Nobel Barış Ödülü sahibine karşı açılan diğer davalar arasında, birden fazla yolsuzluk suçlaması, bir devlet sırrı yasasının ihlali ve toplamda 100 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan bir telekom kanunu yer aldı.

Destekçileri, davaların temelsiz olduğunu ve ordunun gücü pekiştirirken siyasi kariyerine son vermek ve onu yasal işlemlere bağlamak için tasarlandığını söylediler.

Aung San Suu Kyi tüm suçlamaları reddetti.

Myanmar'la ilgili BM insan hakları müfettişi Pazartesi günü ülkeleri, cezaların açıklanmasının ardından Myanmar'ın generalleri üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya çağırdı.

Eski bir ABD kongre üyesi olan Thomas Andrews, “Bugün verilen ceza, uluslararası toplumun, cuntayı Myanmar halkı üzerindeki gayri meşru denetimini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu gelir ve silahları reddederek Myanmar halkını desteklemek için neden daha güçlü adımlar atması gerektiğini gösteriyor” dedi. Bağımsız görevde görev yapan, yaptığı açıklamada.

Üye Devletleri, bu çirkin eylemin bir sonucu olarak cunta üzerindeki baskıyı önemli ölçüde artırmaya çağırıyorum.”