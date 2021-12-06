BİM Market İhtiyacı Olan Kişilere Hediye Kartı Verecek, 50 TL, 100 TL, 200 TL ve 500 TL Bim Yardım Kartı Alın

İhtiyaç Sahiplerine BİM Marketler Zincirinden Hediye Kartı Veriyor. Son zamanlarda Türkiye’de yaşanan ekonomik gerilimin alım gücünü oldukça alt seviyelere düşürmesi nedeniyle, market fiyatları da hızla artmış durumda. Enflasyonun artması, pandemi durumunun ekonomiyi etkilemesi vb. sebeplerle vatandaşlar market alışverişlerindeki pahalılıktan şikayetçi durumda.

Aynı zamanda ekonomide yaşanan bu sıkıntı birçok vatandaşın geçim sıkıntısı yaşamasına da sebep vermekte. Özellikle dar gelirli aileleri etkileyen bu durum sonucunda, devletin sunduğu çeşitli destek paketlerinin yanında özel şirketlerde eli taşın altına koymuş bulunmakta. Bu özel şirketlerden biri olan BİM market zincirleri dar gelirli ailelerin alışverişte sıkıntısı yaşamaması için çeşitli yardım ve destek paketleri sunmaktaydı.

Son günlerde BİM market zincirlerinin yaptığı açıklamaya göre halkın dar gelirli ailelere yardım yapabilmesi için bir hediye sistemi geliştirilmiş durumda. BİM hediye kartı olarak duyurulan bu yardım seçeneği, BİM mağazalarınızdan aldığınız yardım kartlarıyla dar gelirli ailelerle buluşabilir.

Bu amaç doğrultusunda dar gelirli aileler BİM marketlerinden alışveriş yapabilir ve ihtiyaçlarını karşılayabilir. Üstelik alım şekli ve kullanım şekli oldukça kolay, BİM marketlerinin sunduğu bu yardım kartını almak için herhangi bir BİM marketine uğrayabilir ve bakiye seçenekleriyle çeşitlendirilmiş bu hediye kartını belli bir ücretler ödeyerek alabilirsiniz.

BİM Hediye Kart Seçenekleri

Ekonomik geçim sıkıntısı yaşayan insanlara yardım amaçlı tasarlanan bu kartın sadece BİM marketlerinde kullanılması şartı bulunmaktadır. Herhangi bir BİM marketinden kartın bakiye türünü göre yardım alan kişiler alışveriş yapabilirler.

Bu kartlar 50 TL, 100 TL, 200 TL ve 500 TL’ye kadar alınabilmektedir. Özellikle bu tarz bir market zincirinin diğer market zincirlerine göre piyasadaki ürünleri daha ucuza satması, dar gelirli ailelerin alım gücünde bir farklılık yaratmakta.

Bunun yanında yardım yapılan aile bu kartı tek seferde kullanmak zorunda değil. İçerisindeki bakiyeyi dilediği gibi kullanabilir ve alışverişini yapabilir. Dar gelirli ailelere yardım etmek isteyen vatandaşların BİM marketlerine gidip bakiye seçeneklerine göre bu kartı alabilirler.

Hediye kartı fiyatları kartın bakiyesiyle birebir fiyattadır. Aynı zamanda bu yardım kartlarının yardım kuruluşlarıyla yapılması da mümkün. Sizde dar gelirli vatandaşların bu tarz bir yardımdan yararlanmasını istiyorsanız size en yakın BİM marketine gidebilir ve bu kartı alabilirsiniz.