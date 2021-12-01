Polonya Kürtaj Yasaları: Kadının Ölümü Değişim Çağrısı Yapıyor

Anka Adamczyk'in bir çocuğu olsaydı, doğum yapmak için Polonya'yı terk ederdi.

35 yaşındaki El Cezire'ye Varşova'dan telefonla “Bu… süper korkutucu” dedi. “Sonuçlar o kadar korkunç ki gerçekten risk almam.”

Doktorların komplikasyonlar ölümcül bir risk oluşturduğunda bile hamileliklerini sonlandırmayı reddettiği ülkenin katı kürtaj yasaları nedeniyle şu anda doğum yapmayı düşünmekte bile güçlük çeken kadınlar arasında yer alıyor.

Polonya'nın Katolik Kilisesi'nden etkilenen hükümeti 22 Ekim 2020'de insanları çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için alınan diğer önlemlerin yanı sıra kürtajı neredeyse tamamen yasakladığında, komünizmin çöküşünden bu yana en büyük kitlesel protestolar ülke çapında patlak verdi.

Son aylarda 30 yaşındaki bir kadının ölümü ulusu şoke etti ve ülke çapında yeniden protestolara yol açtı.

Sadece Izabel olarak bilinen kadın, Polonya'nın yeni yasalarının ilk kurbanı olarak kabul ediliyor ve bazıları aynı şeyin kendilerine de olabileceğinden korkuyor.

Eylül ayında, güneydeki Pszczyna kentinden gelen Izabel, doktorların kusur teşhisi konan fetüsünü çıkarmayı reddetmesi üzerine septik şoktan öldü. Davanın yaygın olarak bilindiği Kasım ayında mitingler başladı.

Varşova'dan 34 yaşındaki Izabel Cedro, tanıdığı birçok kadının "korku ve endişe" içinde yaşadığını söyleyerek, geçen yılki hayatı "ürpertici" olarak nitelendiriyor.

Cedro, Al Jazeera'ya Izabel'in ölümüne atıfta bulunarak, "Bu senin başına gelebilir, en iyi arkadaşının başına gelebilir, kızının başına gelebilir" dedi.

Cedro kürtaja ihtiyaç duyarsa, ameliyatı yaptırmak için Avusturya veya Çek Cumhuriyeti gibi komşu bir ülkeye gidecekti.

Ama herkesin bu seçeneğe sahip olmadığının da farkında.

Kırsal kesimde, herkesin herkesi tanıdığı küçük köylerde yaşayan ya da ekonomik olarak başkasına bağımlı olan kadınların işi daha zor olacak” dedi.

Sınır Tanımayan Kürtaj'ın yıllardır yardım ettiği kadınlar ve bunlar gibi insanlar.

Altı Avrupa kuruluşundan oluşan koalisyon İrlanda, Kuzey İrlanda, Man Adası, Malta, Cebelitarık ve Polonya'dan kürtaja erişmek için seyahat etmesi gereken kişilere yardım ediyor.

İngiltere merkezli kurucusu Mara Clarke, grubun yardım hattının pandemiye rağmen Polonya'dan gelen aramalarda bir artış gördüğünü söyledi.

Grup geçen yıl boyunca Polonya'da 34.000 kadının kürtaja erişmesine yardım etti, ancak Clarke Polonya'nın Ekim 2020'den önce zaten kısıtlayıcı kürtaj yasalarına sahip olduğunu vurguladı. Clarke, Al Jazeera'ya “Korkunçtu ve sonra daha da korkunç hale geldi” dedi.

Ülkenin 1993 tarihli “uzlaşma” yasası, yalnızca tecavüz veya ensest gibi suç teşkil eden eylemlerde, annenin hayatı tehlikedeyse ve yeni kararın yürürlüğe girdiği bu yılın Ocak ayına kadar - ciddi bir durum varsa kürtaja izin veriyordu. fetal anormallik

Clarke, geçen yılki tarihi protestoların fonun görünürlük kazanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

“Binlerce protestocu sokaklara döküldüğünde, kelimenin tam anlamıyla telefon numaramızı söylüyorlardı ve… otobüs duraklarında ve benim en sevdiğim kiliselerde spreyle boyayorlardı” dedi.

Bazı Polonyalılar, 2012'de İrlanda'da 31 yaşındaki Savita Halappanavar'ın ölümünün ardından yaşananlara benzer şekilde, Izabel'in ölümünün kürtaj yasalarının serbestleştirilmesini teşvik edip edemeyeceği konusunda spekülasyonlar yapıyor.