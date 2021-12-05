Hindistan'ın Nagaland Eyaletinde Ordu Tarafından En Az 13 Sivil Öldürüldü

Hindistan'ın Nagaland eyaletinde bir düzineden fazla köylünün köylüleri "militan" olduğunu düşünen askerler tarafından vurularak öldürülmesinin ardından protestocular ordu araçlarını yaktı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Hindistan güvenlik güçleri Cumartesi günü geç saatlerde Hindistan'ın Myanmar sınırındaki uzak kuzeydoğu bölgesinde sivillere ateş açtı.

Ordu, Pazar günü yaptığı açıklamada, "İsyancıların muhtemel hareketine dair güvenilir bir istihbarata dayanarak, belirli bir operasyonun yürütülmesi planlandı" dedi. "Olay ve sonrasında yaşananlar derin bir üzüntü kaynağıdır. Talihsiz can kaybının nedeni araştırılıyor. En üst düzeyde ve hukuka uygun işlem yapılacaktır.”

Nagaland polis memuru Sandeep M. Tamgadge, "Mon bölgesindeki durumun şu anda çok gergin olduğunu" söyledi ve 13 ölümü doğruladı.

Nagaland'ın başbakanı Neiphiu Rio, Reuters haber ajansına bir soruşturma yürütüleceğini ve istihbarat başarısızlığına bağladığı olayda suçlu taraflara ceza verileceğini söyledi.

"Oting'de sivillerin ölümüne yol açan talihsiz olay son derece kınanabilir" diye tweet attı.

Nagaland merkezli üst düzey bir polis yetkilisi, olayın, eyaletteki Hint güvenlik güçlerinin bir parçası olan Assam Rifles üyeleri tarafından yürütülen bir kontrgerilla operasyonu sırasında Mon bölgesindeki Oting köyü ve çevresinde meydana geldiğini söyledi.

Reuters ve The Associated Press'e, adının açıklanmaması koşuluyla yetkililer, 30 veya daha fazla kömür madeni işçisini taşıyan bir kamyonun Assam Rifles kamp alanını geçerken ateş açmaya başladığını söyledi.

Üst düzey bir polis yetkilisi Reuters'e verdiği demeçte, "Askerler bölgedeki bazı militan hareketler hakkında istihbarat girdileri aldılar ve kamyonu görünce madencileri isyancı sandılar ve ateş açarak altı işçiyi öldürdüler" dedi.

“Köyde silah sesleri duyulduğu haberinin ardından yüzlerce aşiret insanı kampın etrafını sardı. Assam Rifles araçlarını yaktılar ve askerlerle ham silahlarla çatıştılar” dedi.

Yetkili, Assam Tüfek üyelerinin misilleme yaptığını ve ikinci saldırıda ölenler arasında sekiz sivilin ve bir güvenlik üyesinin daha olduğunu söyledi.

Hükümet güçleri, Hindistan'ın uzak kuzeydoğu bölgesinde, talepleri bağımsız anavatanlardan Hindistan'da maksimum özerkliğe kadar uzanan düzinelerce etnik silahlı grupla mücadele ediyor. Nagaland'daki yerel halk sık sık güçleri isyancı gruplara karşı yürüttüğü kontrgerilla operasyonlarında masum sakinleri yanlışlıkla hedef almakla suçluyor.