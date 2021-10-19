Emekliye hükümetten Müjde borç para arayanlara 10.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak: Emekli olan kişilerin son zamanlarda paraya ihtiyacı bankalar tarafından giderilmektedir. Emekli olan kişilere devlet destekli olarak 10 bin TL'ye kadar ödeme yapılacağı son dakika olarak duyuruldu. Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları tarafından verilecek olan 10.000 TL ödemelerde nakit avans olarak veya ihtiyaç Kredisi olarak kullanabileceğiniz bu limitleri istediğiniz zaman ödeme yapabileceksiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank önderliğinde başlatılan bu kampanya devlet destekli olarak verileceği için bankadan emekli maaşı almanın şartı ile sizleri ödeme yapılmaktadır. Emekli olan kişiler eğer borç para ararlarsa ve kredi kullanamıyorlarsa kamu bankaları üzerinden nakit avans limiti ne başvuru yaparak hemen onay olabilir ve 10.000 TL'ye kadar artı para hesaplarına aktarabilirler.

Ziraat Bankası devlet destekli 10.000 TL'ye kadar emekliye ödeme yapacak

Ziraat Bankası üzerinden devlet destekli 10.000 TL'ye kadar emekli ödemesi almak isteyen kişiler Ziraat Bankası müşterisi olması durumunda Bu bankanın mobil uygulamasını kullanarak başvuru gerçekleştirebilecek. Ziraat Bankası son zamanlarda emekliler için tüm bankacılık işlemlerini kendi Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yaptırdığı gibi şimdilerde verilen ve devlet destekli olarak onaylanacak olan nakit avans limitlerinde de 10 bin TL'ye kadar ödemeleri Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden vermektedir. Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapılan bu başvuru sonrasında sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilecek ve sonuçlara göre de hemen Kredi kullandırımı yapılacaktır.

Vakıfbank'tan emeklilere 10.000 TL ödeme

Vakıfbank üzerinden emekli olan müşterilere 10.000 TL ödeme yapılıyor emekliye 10 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde ödeme yapan Vakıfbank üzerinden banka müşterilerine hızlı bir şekilde sonuç veriyor. Vakıfbank mobil uygulaması kullanan ve bu bankadan emekli maaşı alan kişiler almış oldukları 10.000 TL nakit limitlerinde eğer nakit avans olarak kullanım yaparlarsa 12 ay vadeye kadar kullanmış oldukları limitlerde kadar parayı geri ödeme yapabilirler. Vakıfbank şubelerinden ve Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılabileceği gibi Vakıfbank ATM'si ve vakıfbank'ın müşteri hizmetleri numarası üzerinden de 10 bin TL'ye kadar destek parası hakkında bilgiler alabilirsiniz. Vakıfbank kamu Bankası olmasından dolayı bu tarz emekli kampanyalarını sürekli yapmaktadır.