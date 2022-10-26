CarrefourSA Kazandırıyor! Şahsına Münhasır İndirimleri İle Ünlü Dev Markette 2 L Zeytinyağı Fiyatında 71 TL İndirim Yapıldığı Bildirildi! Müşteri CarrefourSA Marketlerine Tabiri Caiz İse Akın Etti! Marketler Zincirinin Her Şubesi Doldu Doldu Taştı!

CarrefourSA online kataloğunu paylaştığınız indirimli ürünlerini internetten duyurmaya başladığından bu yana müşteri kitlesini kat ve kat arttırmıştır. Son yaptığı güncel indirimli Ürünler listesinde yer alan komili zeytin yağına ilgi cidden çok büyük oldu. Komili Ege Sızma Yumuşak Zeytinyağı 2 Litre zeytinyağı fiyatında 71 TL İndirim Gördü CarrefourSA indirieri çok konuşuluyor en çok da geçen seneden bu yana altınla yarışan zeytinyağı fiyatındaki ani düşüşle! 2 kilo komili marka zeytinyağına tam 61 tl indirim yapan market bu indirimi açıklar açıklamaz ürün stogundaki anı eriyişi de paylaştı.

Şuan da sınırlı sayıda indirimli zeytin yağının kaldığını bildiren market kalan ürün sayısını açıkladı. İndirimli ürünler listesindeki kalemleri değerlendirmek isteyen CarrefourSA müşterileri satın almak istedikleri ürünler için ve son kalan indirimli zeytinyağları için bugün içerisinde mutlaka alışverişlerini gerçekleştirmeliler.

CarrefourSA İndirimli Ürünleri

CarrefourSA sürekli olarak Web sitesi aracılığı ile indirimlerini duyurup yine aynı kanaldan satış yapıyor! Hem sanal ortamdan gem de marketlerden yapılan duyurulara bakılırsa CarrefourSA müşterilerine çok çeşitli ayrıcalıklar sunuyor. Örneğin Komili Ege Sızma Yumuşak Zeytinyağı 2 Litre zeytinyağı fiyatında 71 TL indirim yapıldı. Bu çok güncel bir indirim olmasına rağmen ürün stoğu tükenmek üzere! Yani CarrefourSA kartı olan CarrefourSA müşterisi bahsi geçen bu ürünü 213,90 TL yerine 142,90 TL bir fiyatla alabilir. Suan da kalan ürün sayısı 100 adet bile değil! Yetişen kapıyor sipariş veren karda kalıyor.

CarrefourSA Müşterisine Özel Diger İndirimli Güncel Ürünler!

Tat Osmancık Pirinç 1 kgCarrefourSA Kart’a Özel %29 Tasarruf40,90 TL28,95 TL

Öncü Domates Salça 1650 gCarrefourSA Kart’a Özel %27 Tasarruf122,90 TL89,90 TL

Tat Tatlı Biber Salçası 550 gCarrefourSA Kart’a Özel %25 Tasarruf39,95 TL29,95 TL

Bizim Mutfak Et Bulyon 24’lüCarrefourSA Kart’a Özel %25 Tasarruf16,95 TL12,71 TL

Tat Haşlanmış Barbunya 800 gCarrefourSA Kart’a Özel %25 Tasarruf34,95 TL26,21 TL

Söke Un 2 kgCarrefourSA Kart’a Özel %20 Tasarruf34,90 TL27,92 TL

Sırma Ayçiçek Yağı 4 ltCarrefourSA Kart’a Özel Tasarruf158,90 TL139,90 TL

Çaykur Altınbaş Çay 500 gCarrefourSA Kart’a Özel Tasarruf52,90 TL44,90 TL