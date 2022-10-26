Altın Yerinde Duramıyor! Bugün Yine Yatırımcısına Kazandıran Sevindiren Altın Gün İçerisindeki Alıcısnı Üzüyor! Durmaksızın Yükselişe Geçen Altın, 1000 TL’yi Görmesi Bekleniyor! Gram Altının Fiyatı Çok Arttı!

Piyasalar durulmuyor! Altın şaha kalkıyor. Sürekli bir yükselişe geçmiş olan altını kimse durduramıyor! Bu sabah altın düne nazaran daha hareketli bir uyanışa geçti. Yani altının gram fiyatına bakılacak olursa bugün güne yine biraz daha yükselmiş olarak başladı. Buna binaen şimdi altın alım satımı ile ilgilenen vatandaşlar gram altın fiyatının tekrardan 1000 TL üstünü görüp goreneyecegini tartışıyor. Altının 1000 liranın üzerine çıkılması olasılığı şimdiki fiyatına bakılacak olursa yüksek gibi duruyor.

Altının Gram Fiyatı Bugün Ne Kadar?

Şuanda şok rakamlar söz konusu! Altın 1000 TLyi bulur mu bulmaz mı tartışması yapılırken dahi artmaya devam eden altın gram fiyatı olarak 999 TL yi bulmuş durumdadır. Bugün anlık serbest piyasa altın değeri (tl/gr) alış fiyatı 999,309 TL, satış fiyatı 999,488 TL şeklinde olduğu görülmektedir. Anlık olarak değişen değerlerin son hali budur! Bu yükseliş nereye varacak bilinmez. Yarın sabaha altın 1000 TL nin üzerinde olduğu bilgisi ile uyanmak şuan çok mümkün! Ancak tabiki serbest piyasa değerleri tahmin edilir on görülür ama tabiki kesin olarak bilinemez.

Tam tersi olması bir düşüş yaşaması da bir başka olasılık. Şuan 26 Ekim 2022 Çarşamba günü altın fiyatı bilgisini verirken hafta başına nazaran ciddi bir yükseliş gözlenmektedir. Hafta başı altın fiyatı da önceki haftaya göre artmış durumdaydı. Bu hafta genel anlamda bir yukselise geçmiş olan altın yatirimcisinin yüzünü güldürüyor. Peki gram altın fiyatına bakarken neden en çok alınıp satılan diğer altın jalemlerinin de bilgisini vermiyoruz? Hemen onları da haberimiz edelim!

İşte Bu Güne Ait Güncel Altın Fiyatları Aşağıdaki Gibidir

Gram altın Alış 1.000,42 TL Satış 1.000,62 TL Çeyrek altın Alış 1.643 TL Satış 1.666 TL Yarım altın Alış 3.271 TL Satış 3.322 TL Reşat altın Alış 6.583,47 TL Satış 6.657,95 TL