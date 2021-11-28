Mustafa Cengiz Kimdir, Kaç Yaşında Vefat Etti, Ölüm Sebebi ve Hastalığı Neydi?

Hayatını kaybettiği duyurulan Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz, üzücü haber ile gündemde yer aldı. Cengiz’in bir süredir hasta olduğu biliniyor ve tedavisine devam ettiği belirtiliyordu. Vefat haberi sonrasında ise Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı hakkında bilgilere ilişkin detaylar öğrenilmek istenildi ve Mustafa Cengiz nereli, neden öldü, kimdir ve kaç yaşında vefat etti şeklinde sorular araştırıldı.

Üzücü haberi Galatasaray Spor Kulübü duyurdu ve vefat haberi üzüntü ile karşılandı. Peki Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz kimdir, nereli? Gaziantep ilinin Nizip ilçesinde hayata gözlerini açan Mustafa Cengiz ilk ve orta öğrenimini de doğduğu yerde almıştır. Lise eğitimini Gaziantep Lisesi’nde tamamlaması sonrasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne giren Mustafa Cengiz, bu okuldan mezun olması ardından Köy-Koop Merkez Birliği'nin kurucu uzmanı olarak görev de almıştır. Daha sonra ise TANSA Genel Müdürlüğü de yapan Cengiz 12 Eylül darbesi ardından memuriyetten ayrılmış ve Orta Doğu ülkelerinde çalışmaya başlamıştır.

Gaz işverenler Sendikası ve Türkiye Akaryakıt Bayilerinde genel başkanlık yapan Mustafa Cengiz, İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği görevini de üstlenmiştir. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak 20 Ocak 2018 tarihinde seçilen Mustafa Cengiz, Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliğini de yapmıştır. Cengiz'in yabancı dil olarak Arapça, Fransızca ve İngilizce konuştuğu da bilinmektedir. Cengiz'in başkanlık yaptığı dönemde Galatasaray Futbol Takımı 2017-18 ile 2018-2019 sezonlarında Süper Lig'de şampiyonluk kazanmıştır. Bunun yanı sıra 2018-19 Türkiye Kupası ile 2019 Türkiye Süper Kupası kazanılan dönem Mustafa Cengiz'in başkanlık yaptığı zamana denk gelmektedir.

Evli ve bir erkek çocuk babası olan Mustafa Cengiz 7 Mayıs 2020 tarihinde toplamda 10 saat süren bir beyin ameliyatı olmuştur. Mide kanaması nedeni ile ise 18 Mayıs'ta ikinci kez ameliyat olan Mustafa Cengiz 28 Kasım 2021 tarihinde de hayatını kaybetmiştir. 10 Ağustos 2021’de basın toplantısı iptal edilmiş ve hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'in beyninde tümör tespiti gerçekleşmiştir.