3000 TL TC kimlik numarası ile birlikte ödeme yapılacak, 5 banka birleşti, son dakika haber

5 bankadan 3 bin TL kredi başvurusu başladı. Kredi başvurusu rekor kırıyor. Sizlerde 5 bankadan 3000 TL kredi başvurusu yaparak hemen acil paraya ihtiyacınız giderebilirsiniz. Üstelik verilen kredilerde İlk 3 ay erteleme yapılıyor ve toplamda 36 ay vade ile kredi veriliyor.

3000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler belirli şartlara uygun olmaları durumunda vereceğimiz 5 banka üzerinden aynı gün içerisinde kredi kullanabilir. Üstelik banka müşterisi olan kişilerin hesapları olmaları durumunda şubelere gitmeden de online olarak internet üzerinden kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Şartlara uygunsanız hemen kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

3 bin TL kredi almak için de banka kredi notunuz yüksek olması gerekiyor. Bankalarda kredi limiti değil kredi notu önemlidir. Bu yüzden daha önceki banka çalışmalarımızdan dolayı hızlı bir şekilde onay alabileceğiniz bankaları sizler için araştırdık. İşte detaylar.

ING Bank 3000 TL kredi başvurusu

ING Bank üzerinden 3 bin TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunabiliryorsunuz. Kredi başvurusu yapmak için bankanın internet sitesine girerek buradaki kredi başvuru formu doldurmanız yeterli olacaktır. Ayrıca ING Bank mobil uygulamasına girerek de buradan Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

ING Bank ayrıca sizin kredi puanınıza göre de faiz oranı uygular. Bu sebeple Kredi onay almanız durumunda ne kadar faiz oranı alacağımızı da öğrenebiliyorsunuz. Kredi başvurusu onaylanan kişiler banka şubelerinden kredilerini kullanabilir.

Finansbank 3000 TL kredi başvurusu

TC. kimlik numaranızı 50/30 numarasına mesaj atarak hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. QNB Finansbank 3000 TL'ye kadar vereceği krediler de sadece kimlikle müşterilerine hizmet vermektedir. Ayrıca QNB Finansbank mobil uygulamasını kullanan kişiler onay almaları durumunda kredilerini banka şubelerine gitmeden hesaplara atabiliyor. Kredilerde en fazla 36 ay vade yapabilirsiniz.

Aktif Bank N-kolay kredi 3000 TL başvuru

Aktif Bank ihtiyaç kredisi olarak n-kolay kredi kampanyasına katılabiliyorsunuz. Kredi başvurusu için bankanın resmi internet sitesine girebilir veya bankanın SMS servisi olan 30 50 numarasına mesaj atabilirsiniz. Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra 30-50 numarasını bu mesajı gönderin. Kredi notunu düşük olsa bile diğer bankalarda bir sıkıntınız yoksa onay alacaksınız. 3000 TL'ye kadar kredinizin aynı gün içerisinde ev adresinize kullanacaksınız.

Akbank 3000 TL kredi başvurusu

Hızlı ve Anında onay veren bankalardan bir tanesi de Akbank olmaktadır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden ve Akbank'ın internet bankacılığı üzerinden kredi kullanabilirsiniz. Ayrıca banka şubesine sadece kimliğiniz ile birlikte giderek kredi kullanmanız mümkündür. Cep telefonundan mesaj atmak istiyorsanız kredi yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı 4425'e gönderin. 5 dakika içerisinde de kadar onay aldığınız görebilirsiniz.

Odeabank 3000 TL kredi başvurusu

Odeabank üzerinden 3 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin şartlara uygun olmaları durumunda kredilerini SMS atarak da onay alabileceklerini söyleyebiliriz. Nakit yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı 84 44'e göndererek kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Odeabank üzerinden verilen bu krediler de şartları uygun olan müşterilerin ayrıca internet bankacılığını kullanarak da kredi kullanacağınızı söyleyebiliriz.