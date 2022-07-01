Mülteciler Akdeniz'de Başıboş Kaldı

50 yaşındaki Naima*, iki oğluyla birlikte ilk olarak Kasım 2019'da kanserden zayıflayan kocasına katılmak için İstanbul'a geldi. Ailesi geldikten 10 gün sonra öldü. Suriye'deki iç savaştan önce Naima, İdlib'de kuaför ve Arapça öğretmeni olarak çalıştı. Oradaki aileye ne olduğu hakkında ayrıntıya girmez, ancak bombalama ve savaştan nihayet ayrılma nedenleri olarak bahseder.

Kocasını kaybettikten sonra Türkiye'de iş bulmakta zorlandı. Oğullarının eğitim alabilmesi için geçimini sağlamak için daha iyi bir şansı olacağını düşünerek siyasi sığınma talebinde bulunmak için Avrupa'ya tehlikeli geçişi riske atmaya karar verdi.

Namia etrafa sordu ve aylar sonra, ailenin tüm birikimi olan 7.000 dolara onu Yunanistan'a götüreceklerini söyleyen bazı kaçakçılar buldu. O zaman bilmediği şey, maskeli adamların onu yasadışı bir şekilde alıkoyacağı ve onu denizde sürüklenen çürük bir yaşam pisliğine, Türkiye'ye geri döndüreceğiydi.

Çile, Naima ve şimdi 14 yaşındaki oğulları Hüseyin* ve şimdi 16 yaşındaki Abbud* kaçakçılarla buluşmak için Türkiye'nin güneybatısındaki Marmaris şehrine gittiklerinde başladı. Onlarla karşılaşır karşılaşmaz aile, 24 Temmuz 2020 gece yarısı, 25 kişiyle birlikte küçük bir sandala bindi. Çoğu Filistinli ve Suriyeli, 15 bebek ve çocuk da dahil.

Grup, güneş yükselmeye başladığında Yunanistan'ın Rodos adasına ulaştı. Naima, yetkililer tarafından mavi üniformalı olarak karşılandıklarını söyledi. İngilizce ve Yunanca konuştular ve başka bir sığınmacı onun için Arapça'ya tercüme etti. Üniformalı adamlar, onları Atina'ya götüreceklerini söyleyerek, “Seni kurtaracağız ve koruyacağız” dedi.

Bunun yerine, erkekler grubu Rodos'ta dikenli tellerle çevrili çadırlardan oluşan bir kamp tesisine götürdü. Daha fazla üniformalı adam grubu bir limana götürüp iki tekneye bindirene kadar orada dört gün kaldılar. Naima'nın hafızasında onlara gemilerde katılan bir adam dikkat çekiyor. Yüzünde siyah bir bandana vardı ve bir tüfek kullanıyordu. Gemideki diğer adamlar mavi üniforma giyiyordu ve küçük silahlar taşıyordu. İki saatlik bir yolculuktan sonra Yunanistan'ın Kos adasına vardılar.

İnsanları turuncu cankurtaran sallarına atmak

Naima, o sırada 12 yaşında olan Hüseyin'in içinde kötü bir his olduğunu hatırlıyor. “Oğlum 'Anne, Türkiye'ye dönüyoruz gibi hissediyorum' dedi.”

Aynen öyle oldu. Grup iki tekneye ayrıldı ve Türk suları olduğuna inandığı denize götürüldü. Naima, silahlı adamların insanları tekneden suya iki yarı şişirilmiş turuncu cankurtaran salına attığını söylüyor. Oğlu, itildikten sonra gözlüklerini kaybetti ve adamlar onu üstüne attı.

Su yavaş yavaş teknelere sızmaya başladı ve birkaç saat içinde yükseldi. “Bunca saat sonra 'Tamam, burada öleceğiz' gibiydik” diyor. “Çocuklar ayaktaydı… çünkü teknede (çok) su vardı.”