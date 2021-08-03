Muhabbet Kuşu Nasıl Yıkanır?

Her kuş ebeveyni muhabbet kuşlarının nasıl yıkanacağı sorusu hakkında düşünmüş ve bu konu ile ilgili araştırmalar yapmıştır. Muhabbet kuşları kediler gibi kendilerini yalayamaz ve köpekler gibi de duşa giremez. Buna rağmen dostlarımızın banyo yapmayı çok sevdiği bilinmektedir. Ancak muhabbet kuşlarının banyo yapması için onları biraz teşvik etmenin gerekli olduğu bilgisine ulaşılmıştır.

Öncelikle geniş bir tabak ılık ve sığ su ile doldurulur. Ancak burada sığ olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde muhabbet kuşu küçük bir aksilikte kendisini suyun içinde bulabilir ve paniklemesi sebebi ile sudan çıkması oldukça zor bir hal alabilir. İkinci aşama olarak muhabbet kuşu alınır ve bu su kabının yanına getirilir.

Normal olarak dostumuzun içgüdüsü suyun içine cumburlop atlamak olacaktır. Ancak bazı kuşla da ürkek davranışlar sergileyebilir. Bu ürkekliğin önüne geçilmesi için roka ya da maydanoz gibi yeşillikler serpiştirilebilir. Yapılabilecek olan bir diğer durum da yeşillikleri kaba oymak ve daha sonra üzerine su eklemek olacaktır.

Muhabbet kuşları işin içerisine yeşillikler girdiği zaman kendilerine daha doğal bir atmosferde gibi hissedeceklerdir. Konu hakkında verilebilecek olan bir diğer tavsiye de işe tuvalet muslukları ile başlamak olacaktır. Musluk suyunu açtırdıktan sonra elleri dua eder gibi yapmak gerekir ve dostumuz ele aşina olduğu için kendisine güven içerisinde hissedecektir. Daha sonra dostumuz eldeki suya kendine bırakırsa bu durum gayet doğaldır.

Tüm bunlara rağmen muhabbet kuşu inatla hala suya girmek istemiyorsa bir başka çözüm yolu da vardır. Muhabbet kuşu kendini de yıkayabilir ve dostumuzun stres olmasının önüne geçebiliriz. Oldukça etkili ve nazik bir yöntem yazyikli olmayan fısfıslı bir şişedir. Suyu neredeyse buhar şeklinde havaya üfleyen ve bitkiler için kullanılan fısfıslı şişe muhabbet kuşlarına eğlenceli bir şekilde banyo yaptıracaktır.