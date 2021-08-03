ING Bank Ertelemeli 50.000 TL Kredi Kampanyası başladı, Uygun Faizlerle Kredi Ödemeleri Yapılacak

ING Bank Ertelemeli 50.000 TL Kredi Kampanyası başladı. 3 ay ve ticari müşterilere 6 ay ertelemeli olarak verilen bu kredilerde uygun faiz oranları ile ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. ING ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir bunun hakkında bilgiler vereceğiz.

50.000 TL kredi başvurusu yapacağımız zaman banka şartlarına uygun olduğumuzda ING üzerinden kredi alabiliriz. Kredi alacağınız zaman kredi notunuzun durumuna göre kredi imkanından faydalanmanız mümkündür. Başvuru yaptığınız zaman ihtiyaçlarınıza göre kredi kullanabiliyorsunuz. Borç kapatma kredisi, eğitim kredisi, tatil kredisi, emekli kredisi, bayram kredisi gibi tüm ihtiyaçlarınız için ING üzerinden kredi kullanılmaktadır. Sizde eğer banka şartlarına uygunsanız bu bankadan ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

ING Kredi Başvurusu İçin Şartlar Nelerdir?

ING üzerinden kredi alacaksanız banka şartlarının önemli olduğunu söylemek istiyoruz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka TC kimlik numaranızdan sizin kredi alıp alamayacağınızı sorgulayacaktır. Kredi notu düşük olan veya banka ödemelerinde sıkıntı olan kişilerin başvurusu onaylanmayacaktır. ING 50.000 TL kredi başvurusunda sorunsuz işlem yapmak istiyorsanız daha önceki banka çalışmanızın olması gerekmektedir. Eğer daha önce banka çalışmanız yoksa ve kredi notunuz sıfır ise kefille 10.000 TL’ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Puanınız 1400 ve üzerindeyse kredi onayı alacaksınız. Banka ayrıca kişilerin kredi notuna göre faiz oranı uygulamaktadır. Kredi notu 1700 ve üzerinde olanlar 0.83 faiz oranından faydalanarak kredi kullanacaktır.

ING Ertelemeli 50.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

ING üzerinden 50.000 TL kredi başvurusu yapmak istiyorsanız ilk yöntem banka şubeleridir. Banka şubelerinde hızlı değerlendirme olur ve krediniz şube yetkisine kalırsa hemen onay alırsınız. Kredi başvurusu yaptığınızda banka size durumunuz hakkında da hemen cevap verecektir. Kredi başvurusu yapmaya giderken bankaya gelir belgeniz ve kimliğinizle gitmeniz yeterlidir.

Eğer şubeye gidecek zamanınız yoksa bu bankanın en çok tercih edilen başvuru yöntemi web kredi başvurusudur. www.ing.com.tr adresinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup hemen kredinizin onaylı olup olmadığını görebilirsiniz. 50.000 TL’ye kadar verilen bu internet başvurusunda onay alırsanız başvuru formunu doldurduğunuzda yazacağınız banka şubesinden sadece kimlikle kredinizi kullanabilirsiniz.

İnternet Bankacılığı veya Mobil Bankacılık Üzerinden Kredi Başvurusu

İnternet bankacılığı üzerinden kredi almak istiyorsanız bu bankanın müşterisi olmanız gerekiyor. Banka müşterisi olan kişiler internet şifresi alarak ING mobil üzerinden kredi alabilir. Bunun için internet bağlantısı gerekiyor. Buradan yapacağınız kredi başvurularındaki avantajınız ise bankaya gitmeden onaylı olan krediyi hesabınıza atmaktır. Sizde eğer banka internet üzerinden kredi başvurusu yaptığınızda onay alırsanız hemen hesaba atabilirsiniz. Bu işlemi hafta sonu dahil 7 gün 24 saat yapabiliyorsunuz.

Kredi kullanacak olan kişiler eğer emekli ise ING emekli kredisi kullanabilirler. Emekli maaşını ING şubelerine taşıyan müşterilere banka 100.000 TL’ye kadar borç kapatmalı emekli kredisi vermektedir. Bu kredi ve diğer tüm kredi detaylarını size en yakın banka şubesine giderek öğrenebilirsiniz.