Müftüden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Ağır İthamlar!

Düzce müftüsü, Sakarya'da bulunan yakınlarını Bayram ziyaretine gitti. Cuma namazında vaaz vermek için kürsüye çıkan müftü üstü kapalı olarak Fenerbahçe başkanı Ali Koç'u hedef aldı. Ali Koç için Yahudi sıfatına kullanan Düzce Müftüsüne tepkiler çığ gibi büyüyor.

Düzce Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu bayram tatilinde, Sakarya Karasu'daki bulunan yakınlarına bayram ziyareti için gitti. Cuma namazı için Kabakoz İsmail Sadi Camii'ne giden Müftü Soytekinoğlu bir süre sonra kürsüye çıkarak cemaate vaaz verdi. Düzce Akçakoca Müftüsü cemaate vermiş olduğu vaazda, isim vermeden üstü kapalı bir şekilde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u hedef aldı. Müftü, "Gezi olaylarında otelinde insanları barındıran Yahudilerdi, şu an bir takımın başkanı" ifadeleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Düzce Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu bayram tatilinde yakınlarını görmek için Sakarya Karasu'ya ziyarete gitti. Geçtiğimiz hafta Cuma namazında Kabakoz İsmail Sadi Camii'ne namaz için giden Düzce Müftüsü Soytekinoğlu kürsüye çıkarak vaaz verdi. Akçakoca Müftüsü'nün vaaz gündeminde güncel konu olan Filistin olayları ve Yahudiler vardı. Müftü Şaban Soytekinoğlu camide bulunan cemaate vaaz vermeye başladı. Müftünün vaaz sırasındaki konuşmaları cemaatin ilgisini çekti. Cemaat, Müftünün konuşmalarından bir kısmını cep telefonları ile kayıt altına aldılar.

"Yahudilerdi"

Düzce Müftüsü vaazında, " İstanbul'da Gezi olaylarında otellerinde insanları barındıran kimdi? Yine Yahudilerdi. Hatta şu anda birisi bir şirketin ve takımın da başkanı" diyerek isim vermeden sarı-lacivertli takımın Başkanı Ali Koç'u işaret etti.

Cemaat Kaydetti

Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu'nun Cuma namazında cemaate yaptığı konuşmanın bir bölümü o sırada camide bulunan cemaat tarafından kaydedildi.

İşte sosyal medyadaki tepkiler:

‘’Birde müftü yani Cami imamı falan değil. Derhal görevden alınmalı.’’

‘’İşiniz gücünüz namaz kıldırmak onda elinize yüzünüze bulaştırıyorsunuz ya helal olsun’’

‘’Koç Ailesi Yahudi kökenli değil. Hacı Bayram-ı Veli'nin torunları, Türk Tarihi Kurumu kayıtlarında bile var hangi soydan geldikleri hala yıllar önceki uydurulan safsataya inananların hala olması ilginç’’ yorumları yapıldı.