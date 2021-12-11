Müdürden Açıklama Geldi, Sadece 12 Ay Vadeli Geri Ödenecek, 20.000 TL Nakit Verilecek, Detaylar Açıklandı

20.000 TL 12 ay vadeli faizsiz kredi veren bankalar hangileridir? 20.000 TL 12 ay vade ile faizsiz kredi nasıl alınır? 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilerin hangi bankalardan faizsiz olarak helal kredi alacağından bahsedeceğiz. Sizlere vereceğimiz bankalar üzerinden yapacağınız işlemlerde hiçbir şekilde faiz uygulanmaz.

20.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler genellikle 12 ay vadeyi seçmektedir. Çünkü kredi vadeleri ne kadar uzarsa ödemelerde o kadar uzayacak ve daha çok ödeme yapmış olacaksınız. Bu yüzden 12 ay vadeli kredilerde bankalar düşük kar payı oranları ile birlikte sizlere imkan sağlar. Faizsiz olarak alacağınız bu krediler de bankalar faiz yerine kar payı oranları ile birlikte müşterilerine kredi imkanı sunmaktadır. Ülkemizde faizsiz kredi veren bankalar katılım bankaları olarak bilinmektedir.

Ziraat Katılım Bankası

Vakıf Katılım Bankası

Emlak Katılım Bankası

kamu katılım bankaları olarak hizmet verirken

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

özel Katılım Bankası olarak ülkemizde hizmet vermektedir. Bu bankalar üzerinden yapacağınız tüm işlemlerde faiz işlemlerinin ismini duymazsınız. Faizsiz bankacılık işlemleri yapmak istiyorsanız bu altı banka üzerinden kredi başvurunuzu ve bankacılık işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Albaraka Türk 20 bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi başvurusu

Size en yakın Albaraka Türk Bankası şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile giderek 20.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız en az 6 aylık sigortanızın olması emekli iseniz de emekli maaşınızı bu bankaya taşımanız gerekiyor. Bu şekilde kredi başvurusunu yapabilir ve onaylanan Kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

Albaraka Türk üzerinden daha önceden kredi kullanmış olan kişilerde faizsiz olarak internet bankacılığı üzerinden 20.000 TL'ye kadar kredi alabilirler.

12 ay vade 24 ay vade ve 36 ay vadeli kredi seçenekleri bulunmaktadır. İlk taksit ödemenizi de 3 ay ertelemeli olarak Albaraka Türk üzerinden yapabilirsiniz.

Ziraat Katılım Bankası 20.000 TL 12 ay vadeli kredi başvurusu

Ziraat Bankası'nın kurmuş olduğu kamu katılım bankası olan Ziraat Katılım Bankası bankacılık işlemlerinde faizsiz olarak sizlere işlem yapmaktadır/

20.000 TL kredi kullanmak isteyen kişiler de bu bankanın şubelerine giderek hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 20.000 TL ve 12 ay vadeli kredi başvurusu yaptığınız zaman sizlere hemen kredi onayı verilecektir. Emeklilerin emekli maaşlarını bu bankadan almaları çalışan kişilerin de en az 1 yıldır aynı iş yerinde sigortası kesintisiz olarak yatması gerekiyor. Ayrıca banka 20.000 TL üzerinde de krediler vermektedir. Verdikleri tüm kredilerde faizsiz olarak ve kar payı oranları ile işlem yapılacaktır. Ziraat Katılım Bankası gibi Vakıf Katılım Bankası ve Emlak Katılım Bankası üzerinden de aynı şartlar dahilinde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu bankalardan kredi başvurularını yapmak istiyorsanız en yakın şubelerine kimliğiniz ile birlikte gitmeniz yeterli olacaktır. Esnaf olan kişilerde bu bankalardan esnafları özel olarak faizsiz kredi kullanabilir.