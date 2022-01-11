Moskova-NATO İlişkileri 'Gerçeğin Anı' Yaklaşıyor

Moskova, Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerin, Ukrayna konusundaki yüksek riskli müzakereler öncesinde bir “gerçek anına” yaklaştığını söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko'nun Salı günü yaptığı açıklamalar, bir gün önce Cenevre'de Rus ve Amerikalı yetkililer arasında gerginliği azaltma amaçlı bir haftalık diplomasiyi başlatan müzakerelerin ardından geldi.

NATO-Rusya Konseyi Çarşamba günü Brüksel'de toplanacak.

Rus haber ajanslarına konuşan Grushko, "İttifakla ilişkilerimizde bir gerçek anının geldiğini söylemek abartı olmaz" dedi.

Brüksel'deki görüşmelere atıfta bulunarak, "Beklentilerimiz tamamen gerçekçi ve bunun Avrupa güvenliğinin kilit, temel sorunlarına ilişkin ciddi ve derin bir görüşme olmasını umuyoruz." dedi.

Washington ve Kiev, Moskova'nın Kırım yarımadasını komşusundan ele geçirmesinden sekiz yıl sonra, son aylarda Ukrayna sınırı yakınlarına tahmini 100.000 asker yerleştirdiğini söylüyor.

Askeri harekat, Ukrayna'da ve ABD Başkanı Joe Biden'in Beyaz Saray'ında başka bir Rus saldırısına ilişkin korkuları artırdı ve bir saldırı durumunda Batı'nın Moskova'ya yaptırım uygulama tehdidine yol açtı.

Moskova kendi adına bir işgal planlamayı reddediyor ve Washington ile NATO müttefiklerinden, çoğu Batılı güçler tarafından zaten başlangıç ​​olarak kabul edilmeyen geniş kapsamlı tavizler talep ediyor.

Grushko, Rusya'nın ittifaktan tekliflerine kapsamlı bir yanıt talep edeceğini söyledi. Rusya'nın garantilere ilişkin taslak anlaşmasına somut, esaslı, madde madde bir tepki için bastıracağız" dedi.

Rusya'nın Aralık ayında açıklanan talepleri, ABD liderliğindeki ittifakın Ukrayna veya Gürcistan'ı yeni üyeler olarak kabul etmemesi veya eski Sovyet ülkelerinde üsler kurmaması gerektiğini söyleyerek ABD ve NATO'yu eski Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'da tutmayı amaçlıyor.

Pazartesi günü Cenevre'de yedi saatten fazla süren müzakerelerin ardından Rus ve ABD'li yetkililer, acil bir gelişme olmamasına rağmen görüşmeye devam etmeyi teklif etti. Moskova Salı günü ilerleme konusunda şüpheci olmaya devam etti ve pozisyonuna bağlı kalacağını - taleplerinin dolambaçlı müzakerelere saplanmasına izin vermeyeceğinde ısrar etti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Bu sürecin sonu gelmeyen sürüklenmesinden memnun olmayacağız" dedi. Peskov'un sözleri, ABD'nin Birleşmiş Milletler büyükelçisi Linda-Thomas Greenfield'in Pazartesi günü El Cezire'ye Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamadığına dair iddiasına inanmayı "istediğini" söylemesinin ardından geldi.

BM'nin New York'taki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Ancak şimdiye kadar gördüğümüz her şey, bu yönde hareket ettiklerini gösteriyor" dedi.

“Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca kendileriyle olan ilişkimiz nedeniyle ilerlememeye karar verdilerse… o zaman bu iyi bir şey, ancak Ukrayna'ya karşı herhangi bir eylemde bulunurlarsa karşılık vermek için hazırlanmaya ve plan yapmaya devam edeceğiz. ” Çarşamba günkü görüşmeleri, Perşembe günü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Viyana'da yapacağı toplantı izleyecek.