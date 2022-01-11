ABD Sahil Güvenlik Florida Yakınlarında Bir Yelkenliden 176 Haitiliyi Kurtardı

Yetkililer Pazartesi günü geç saatlerde, krizden etkilenen Karayip ülkesinden kaçan Haitililerde keskin bir artışın ortasında, ABD Sahil Güvenliğinin aşırı yüklü, denize açılmaya elverişli olmayan bir tekneden 176 Haitiliyi Florida kıyılarına yaklaştığını söyledi.

Sahil Güvenlik yaptığı açıklamada, ABD sınır ve deniz yetkililerinin Bahamalar'ın yaklaşık 40 kilometre (25 mil) kuzeydoğusunda 18 metrelik (60 fit) gemiyi tespit ettikten sonra Pazartesi günü kurtarma çalışmalarının başladığını söyledi.

Asteğmen James Kinney, "Florida Boğazları'nda denize açılmaya elverişli olmayan bir gemide, özellikle de suyun sığ ve resiflerle çok tehlikeli olduğu Florida Keys açıklarında gezinmek son derece tehlikelidir" dedi.

Bu kadar farklı kurum arasındaki hızlı koordinasyon sayesinde bu yasak sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmadı” dedi.

Asteğmen James Kinney, "Florida Boğazları'nda denize açılmayabilecek olmayan bir gemide, özellikle de suyunda ve resiflerle çok tehlikeli olduğu Florida Keys açık sonk son derece tehlikelidir" dedi. Bu kadar farklı bir kurumdan dolayı bu kadar kapalı olan bir yaşanabilirdi” dedi.

Bu arada, Haiti Senatosu sadece birkaç yasa koyucunun hazır bulunduğu bir yıl içinde ilk kez Pazartesi günü yeniden toplandı.

30 üyeli Senato, ülke başlangıçta Ekim 2019 için planlanan yasama seçimlerini gerçekleştiremediği için şu anda yalnızca 10 milletvekili sayıyor. Moise'nin öldürülmesinin ardından oylama daha sonra birkaç kez ertelendi.

Bu 10 Senato üyesinden sadece yedi tanesi Pazartesi günü geldi.

Başbakan Ariel Henry bu yıl genel seçimler düzenleme sözü verdi, ancak belirli bir tarih vermedi - ve önde gelen Haitili sivil toplum figürleri, ülke yaygın şiddet ve istikrarsızlığın pençesinde kalırken seçimlerin yapılması yönündeki baskıyı eleştirdi.

ABD Sahil Güvenlik istatistikleri, son üç ay içinde, 557 Haitili'yi geri döndürdüğünü gösteriyor - bu, yıl sonuna kadar 1.527 Haitili'nin kurtarıldığı geçen mali yıla göre keskin bir artış gösterdi. Ajans, 2020'de 418 Haitili'nin kurtarıldığını söyledi.

Eylül ayında, yaklaşık 15.000 Haitili, ABD-Meksika sınırına yakın güney Teksas'ta ABD'ye sığınma talebinde bulunmak umuduyla uluslararası bir köprünün altında toplandı. Ancak Biden yönetimi bunların büyük çoğunluğunu ihraç etti.

Birleşmiş Milletler'in göçmenlik kurumu Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) göre, ABD geçen yıl 19 Eylül ile 31 Aralık arasında 12.000'den fazla Haitiliyi sınır dışı etti.

ABD, sınır yetkililerinin sığınma taleplerini işleme koymadan göçmenleri hızla geri çevirmelerine izin veren bir pandemi dönemi kuralı altında çoğu Haitiliyi sınır dışı etmeye devam ederken, birçoğu Meksika'da kapana kısıldı.

Geçen ay, Meksika Ulusal Göç Enstitüsü (INM), Ocak ve Kasım 2021 arasında 2020'nin tamamı için 5.935 başvurudan 47.494'e kadar Meksika'da sığınma talebinde bulunan Haitililerin sayısında yedi kattan fazla bir artış kaydetti.