Baş Dönmesi Sebepleri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?

Sık bir şekilde tekrarlayan baş dönmeleri varsa akla ilk gelen hastalık çoğu zaman vertigo olmaktadır. Bulunduğunuz ortamın ya da kendinizin döndüğünü hissetme sonucunda kendinize vertigo teşhisi koyabilirsiniz fakat bu vertigo teşhisini koymadan önce mutlaka bir doktora danışmak gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki her baş dönmesi vertigo değildir ve farklı durumlar da baş dönmesi yaşanmasına sebep olabilir. Soğuk algınlığı, grip, viral enfeksiyonlar ya da koronavirüs de baş dönmesine sebep olabilen hastalıklar arasında yer almaktadır. Diğer taraftan kalp hastalıkları, beyin bozuklukları ve kötü huylu tümörler de baş dönmesinde etkili olabilen maddeler arasında yer almaktadır.

Oldukça yaygın olarak karşılaşılan bir durum olan baş dönmesi arada bir yaşanıyorsa endişe duyulmasına gerek yoktur. Baş dönmesi hakkında endişe duyulması gereken nokta ise bu hastalığın sık sık tekrarlaması ve belirgin bir sebep olmadan uzun sürmesidir. Kulaklar ve gözler ile bağlantılı olan baş dönmesi bazı durumlarda bayılmaya bile sebep olabilmektedir. Baş dönmesi çoğu zaman bir hastalık olarak tanımlanmaz ve hastalıkların belirtisi olarak görülür. Vertigo ise baş dönmesi yaşanmasına sebep olabilecek hastalıkların en başında yer almaktadır. Bazı nörolojik sorunlar, kan şekeri düşüklüğü ya da vücudun aşırı susuz kalması baş dönmesi yaşanmasına neden olabilir.

Baş dönmesinin yaşandığı sırada beraberinde denge kaybı, bulantı ve kusma da yaşanabilir. Vertigoya bağlı başlamasının yaygın bir nedeni iyi huylu pozisyonel vertigo olarak adlandırılmaktadır. Kişinin hızlı bir şekilde pozisyon değiştirmesi örneğin oturduğu yerden ani bir şekilde kalkması kısa süreli bir baş dönmesi yaşamasına sebep olabilir.

Vücudun susuz kalması ise baş dönmesine sebep olan en yaygın durumlar arasında yer alabilmektedir. Baş dönmesi ile karşılaşmak ise migren atakları yaşandığı sırada görülen olası bir durumdur. Bu durumun önlenmesi için egzersiz yapmak faydalı olmaktadır. Fakat bu konuda aşırıya kaçmak ise vücuda zarar verebilmektedir. Diğer taraftan susuzluktan kaynaklı olan ya da kanama sebepli düşük kan hacmi de baş dönmesi yaşanmasına sebep olabilecektir. Kırmızı kan hücresi yani anemi sayısının düşük olması ise insan vücudunda yeteri kadar oksijen dolaşmaması sebebiyle baş dönmesine sebep olabilir.

Tansiyon ve kas gevşetici gibi bazı ilaçlar da baş dönmesi yaşanmasına sebep olabilecek durumlar arasında yer almaktadır. Özellikle yaşlı insanlarda kan basıncında ani bir düşüş yaşanması sonrasında baş dönmesi durumu gerçekleşebilmektedir. Baş dönmesi ayakta durmaktan ya da çeşitli bir sorunlardan kaynaklanabilir ve kalp kası hastalıkları da bu durumun sebebi olabilir. Viral enfeksiyonlar, kulak enfeksiyonları, soğuk algınlığı, grip ve Covid 19'da baş dönmesine sebep olabilir.

Fakat kötü huylu tümörler, felç ya da beyin bozuklukları da nadir olarak baş dönmesinin sebepleri arasında görülmektedir. Baş dönmesinin yaşandığı sırada ya da öncesinde baş ağrısı, yüksek ateş, boyun tutulması, kafa travması, işitme kaybı, devam eden kusma, bulanık görme, konuşma zorluğu, kulak çınlaması, bilinç kaybı, göğüs ağrısı, düşük kalp hızı ya da kalp çarpıntısı varsa durum ciddi alınmalıdır.