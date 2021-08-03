Misket Köfte Nasıl Yapılır? Misket Köfte Tarifi!

Kıyma ve patates ile yapılan en lezzetli tariflerden biri de misket köftedir. Evde kolaylıkla yapılabilen ve yedikçe yedirten misket köfte tarifini sizler için yazdık. Misket köftenin nasıl yapıldığını, kaç dakika içerisinde hazırlandığını ve yapılışı sırasında dikkat edilmesi gereken püf noktalarını haberimizin devamında okuyucularımız ile paylaştık.

Bazı yörelerde “topalak köfte” ismi ile de tanınan misket köfte tarifi evlerde kolaylıkla yapılabilecek olan tarihler arasında yer almaktadır.

Misket köfte yapmak için gereken malzemeler 30 gram tereyağı, 10 kiraz domates, 15 Taze küçük patates, 400 gram köftelik kıyma, 1 soğan, 2 dilim bayat ekmek içi, bir yumurta ve 2 çay kaşığı kimyondur. Kızartmak için ise ayçiçeği yağı kullanılır. Misket köfteyi süslemek için de bir çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri ile bir kaç dal maydanozun kullanıldığı bilinmektedir.

Tarifin hazırlanması sırasında ilk olarak bayat ekmekler ıslatılır ve avuç içinde sıkılarak ufalanır. Bayat ekmekleri ıslatma işlemi ardından kıyma, yoğurma kabına alınır ve üzerine ekmek içi yumurta, kıyılmış soğan, kimyon ve tuz eklenir. Üzerine malzemeler eklenen karışım yoğurulur. Karışım içerisinden cevizden biraz daha büyük boyutlarda parçalar koparılır ve koparılan parçalar kızgın yağda kızartılmaya başlanır.

Kızgın yağda kızartılan parçaların cevizden biraz daha büyük boyutlu olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Daha sonra taze patateslerin kabukları soyulur ve kabukları soyulan patatesler ince dilimler halinde kesilir. Tereyağı da bu sırada tavada ısıtılmalıdır ve patateslerin kavrulması gerekmektedir. Ardından kiraz domatesler de eklenir ve birkaç dakika daha kavrulur. Karışımın üzerine karabiber ile tuz da eklenir ve patatesli karışım ile kızarmış köfteler servis tabağına alınır. Köftelerin üzerini süslemek için isteğe göre birkaç dal maydanoz ve rendelenmiş kaşar peyniri ile süsleme yapılabilir.