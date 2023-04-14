Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor, Son dakika haberi geldi, Emekliere ödemeler olacak!

Çalışma hayatını yıllarını vermiş en sonunda emekli olmuş milyonlarca emekli maaşların az olmasından şikâyet eder duruma geldi. Emekliler erken bu yıl nisan ayında erken ödeme yapılmasını ve bayram ikramiyesi olarak ödeme yapılmasını beklerken, son günlerde ülkemizde bulunan milyonlarca emekli bireyi mutlu edecek bir gelişme gündeme gelmesiyle herkes merak içinde kesin açıklama yapılmasını bekledi. Emekli vatandaşlara bu ay içerisinde emekli maaşında hariç olarak 2 bin Türk lirası fazla para yatırılacak.

Emekliye Bayram İkramiyesi Müjdesi Geldi

Pirim gününü ve yaş şartını doldurarak emekli olan vatandaşlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağı belirtildi. Bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramından önce nisan ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacağı ifade edildi. Ramazan Bayramı dolayısı ile bu ayki emekli maaşları da erken yatırılacak. Buna göre bu yıl nisan ayında emekliler maaşlarının yanı sıra Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemesi de alacak.

Emekli Maaşı Ödemeleri Bayramdan Önce Yapılıyor

Emekli maaşı ile yaşamaya çalışan milyonlarca bireyi ilgilendiren sevindirici bir olay meydana geldi. Emekli vatandaşa bu Nisan ayı içerisinde emekli maaşında ayrı olarak 2 bin Türk lirası fazla ödeme yapılacak. Emekli maaşı ödemelerinin de bayramdan önce yatacağı bilgisi netlik kazandı. Bu duruma göre emekli maaşlarının nisan ayının 14-15-16 günlerinde emeklilerin hesaplarına yatması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bayram ikramiyelerinin hesaplara aktarılacağı tarihleri açıkladı. Buna göre maaş ödeme günü her ayın 17-18-19-20’si olanlara nisan ayının 14’ünde, 21-22-23’ü olanların nisan ayının 15'’inde, 24-25-26’sı olanların nisan ayının 16’sında maaş ödemeleri ve bayram ikramiyesi ödemelerinin hesaplara yatırılacağı açıklandı. Ayrıca Emekli Sandığı aracılığı ile emekli maaşı alan emekli vatandaşların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise Nisan ayının 19’unda ödenecek.