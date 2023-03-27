Milyonlarca Emeklinin Maaşına Yeni Zam Müjdesi Geldi! Başkan Erdoğan Duyurdu

Milyonlarca emekliye alakadar eden sıcak bir gelişme yaşandı. Emekli maaşına yeni zam uygulaması yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşına zam uygulaması yaptıklarını açıkladı. 5.500 TL olan en düşük emekli maaşını 7.500 TL'ye çıkardıklarını ifade etti. Diğer yandan emekli bayram ikramiyelerine de zam uygulanacak.

Yeni zam uygulamasından sonra bayram ikramiyeleri ne kadar olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmış olduğu bir televizyon programında gündemle ilgili kritik sorulara cevap verirken emekli maaşına ilişkin de bir açıklama yaptı.

Düşük Maaşlara Zam Uygulandı

Başkan Erdoğan'ın katılmış olduğu bir programda emekliye zam uygulaması yaptıklarını açıkladı. Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamada çalışmamızı gerçekleştirdik şimdi burada açıklayacağım en düşük maaşı olan emekli vatandaşlarıma güzel bir haberim var. 5.500 TL emekli maaşı alan vatandaşımız artık bundan sonra 7500 TL maaş alacak maaşlara 2.000 TL zam uyguluyoruz.

Bu uygulama sonrasında bir açıklamada başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından gerçekleşti en düşük emekli aylığı bundan sonra 7.500 lira olacak. 5.500 TL maaş alan vatandaşların maaşlarını yükseltme kararı aldık. Ülkemize ve tüm emekli vatandaşlarımıza hayırlı olsun.

Emekli Vatandaşın Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak

Her bayram 1.100 TL olarak toplamda 2200 TL oranında verilmiş olan bayram ikramiyeleri için Tüed'in tavsiyesi Erdoğan'ın açıklaması öncesinde en az emekli maaşı olan 5500 TL olmuştu. Bu düzenleme sonrasında bayram ikramiyeleri için gündemde 3 formül sunuldu. Yapılmış olan düzenlemede ilk formül senelik ikramiyenin en düşük emekli aylığı oranında eşitlenmesi ihtimali masada yer alıyor.

2 ihtimal ise yeniden değerleme oranına göre artış. 3 formülde ise enflasyon rakamları dikkate alınarak bayram ikramiyesi verilmesi düşünülüyor. Formülde taban maaş kadar bayram ikramiyesi ödemesi formülü gündemde yer alıyor. Bu duruma göre emeklilerin her bayram için alacağı bayram ikramiye tutarı 3750 TL olacak. Emekli vatandaş bu yılda iki bayramda toplam olarak 2200 lira yerine 4904 lira bayram ikramiyesi alabilecek.