Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Balıkesir Sındırgı'da 260 metrekarelik konut imarlı arsayı satışa çıkardı. Taşınmaz numarası 10180101652 olan arsa 11 Kasım saat 16:00'da gerçekleşecek ihalede, 91 bin TL tahmini bedelle satışa sunulacak. Geçici teminat bedeli ise 18 bin 200 TL olarak belirlendi. Son dönemde artan konut ve arsa talebi, özellikle depremin ardından insanların yüksek katlı apartmanlardan uzaklaşma isteği, bu arsanın uygun fiyatlı olmasını daha da önemli hale getiriyor. İlgilenen alıcılar, tek bir kredi ile mülkü satın alabilecekler. Satış bilgi ve iletişim detayları Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde yer almaktadır.

Milli Emlak'tan 260 metrekarelik konut imarlı arsa satışa çıkardı

Bu durumda, Milli Emlak tarafından satışa sunulan uygun fiyatlı arsalar talep görmeye devam ediyor. Balıkesir Sındırgı'da bulunan 260 metrekarelik konut imarlı arsa da bu arayışın bir sonucu olarak satışa sunuldu. Taşınmaz numarası 10180101652 olan arsa, 91.000 TL tahmini bedelle satılıyor ve geçici teminat bedeli ise 18.200 TL.

Özellikle son zamanlarda yaşanan depremler ve yüksek katlı apartmanlardan uzaklaşma isteği, arazilere olan talebi artırdı. Bu nedenle, uygun fiyatlı arsaların bulunması giderek zorlaşıyor. Ancak bu arsa, fiyatı ile dikkat çekiyor ve 260 metrekarelik bir alana sahip olmak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor.

Satış ihalesi 11 Kasım saat 16:00'da gerçekleşecek. İlgilenen alıcılar, tek bir kredi ile mülkü satın alabilirler. Satış bilgi ve iletişim detayları, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde bulunabilir.

Arsa sahibi olmak isteyenler için uygun fiyatlı seçenekler bulmak zorlaşırken, Milli Emlak'ın Balıkesir Sındırgı'da satışa sunduğu 260 metrekarelik konut imarlı arsa, makul bir fiyatla arsa sahibi olmak isteyenler için fırsat sunuyor.