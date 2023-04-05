Emekli maaş promosyonu Nisan ayında patladı! En yüksek promosyon ödemesi hangi bankada?

En yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? Emekli maaş promosyonu Nisan ayında patladı! Çok beklenen 2023 emekli promosyon çalışmaları, %30 emeklilik zammı ve EYT yol haritasının oluşturulması sonrasında en çok merak edilen konulardan biri oldu. Temmuz ayındaki fiyat artışının ardından özel bankalar emeklilik promosyonlarını on kat artırdı. EYT yasası, 2.25 milyon kişinin ilk fırsatta emekli olma hakkına sahip olmasıyla bankaların açlığını bir kez daha kabarttı.

2023 yılı için emekliliği teşvik eden kampanyalar revize edilecek. EYT'nin uygulanması ve 2023 Nisan ayında 2 milyon 250 bin kişinin emekliliğe hak kazanacağının bilinmesi bankaların susuzluğunu bir kez daha artırdı. Önlemin bu hafta devlete sunulması bekleniyor, bu nedenle tüketicileri çekmek için çeşitli pazarlama çabaları başlatan bankalar emeklilik promosyonları için planlar yapmaya başladılar.

En Çok Veren Bankaları Bulmak İçin Ne Yapmalı?

Bankalar yavaş yavaş oranlarını açıklayacakları için en iyisi tüm bankaların iletişim adresleriyle irtibat kurmak ve böylece tam rakamları öğrenmek. Ya da web sitelerinden gerekli düzenlemeler ardından konulan bilgiler incelenmeli ve karşılaştırma yapılmalı. Çok kısa bir süre sonra oranlar belli olacağı için şimdiden 2023 EYT promosyonu araştırması mutlaka yapılmalı.

Nisan Ayında Yeni Emekli Maaşı Promosyon Kampanyaları

Nisan ayı geldiğinde, emekli maaşı promosyonları yeni koşullarla birlikte güncellenerek ilan ediliyor. Emekli maaş promosyonları kampanyaları hakkında araştırmalar artarken, bankalar arasında yeni bir rekabet başlıyor. Emekli vatandaşlar ise kendilerine en yüksek tutarlı maaş promosyonunu veren bankayı tercih ediyorlar. Bu yazımızda, Nisan 2023 emekli maaşı promosyonu kampanyaları hakkında bilgi vereceğiz.

Emekli maaşı promosyonu almak için hangi koşullar gereklidir?

Emekli maaşı promosyonu alabilmek için öncelikle promosyon kampanyasından yararlanılacak bankaya SGK emekli maaşının taşınması gerekiyor. Bunun üzerine promosyon sözleşmesi yapılıyor ve müşteri emekli maaşını 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşımayacağına dair söz veriyor. Bu şekilde aynı bankadan maaşını çekecek olan müşteri, emekli maaşı promosyonu ödemesi alabiliyor.

ING Bank Emekli Maaşı Promosyonu Kampanyası Nisan 2023

ING Bank, Nisan 2023 emekli maaşı promosyonu kampanyasının koşullarını açıkladı. Buna göre, ING Bank'tan emeklilere 8.500 TL'ye kadar tutarda maaş promosyonu veriliyor. Ayrıca, otomatik fatura ödeme talimatı ile de 1.500 TL ek nakit promosyon alınabiliyor. Bu şekilde promosyon tutarı 10.000 TL'yi buluyor.

QNB Finansbank Emekli Maaşı Promosyonu Kampanyası Nisan 2023

QNB Finansbank, emekli maaşı promosyonu kampanyası kapsamında emeklilere 8.000 TL'ye kadar maaş promosyonu ödemesi yapıyor. Buna ek olarak, emekliler CardFinans kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim hakkı elde edebiliyorlar. Bu şekilde, emekli maaşı promosyonu 9.200 TL'ye çıkıyor.

Garanti BBVA Emekli Maaşı Promosyonu Kampanyası Nisan 2023

Garanti BBVA, emekliler için Nisan 2023 emekli maaşı promosyonu kampanyası düzenliyor. Bu kampanya dahilinde, emekliler bu bankadan 7.500 TL'ye kadar maaş promosyonu alabilecekler. Buna ek olarak, harca sözüne karşılık olarak da 1.000 TL bonus hediye ediliyor. Toplamda ise 8.500 TL ödeme yapılmış oluyor.

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